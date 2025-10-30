Language
    सोलर सिटी बनेगा प्रयागराज, सोलर पार्क में बनेगी बिजली, सौर ऊर्जा संचालित आरओ वाटर बुझाएगा प्यास

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    प्रयागराज शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम ने खुसरोबाग में पांच करोड़ रुपये की लागत से सोलर पार्क बनाने की योजना बनाई है। इस सोलर पार्क में प्रतिदिन 251 किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाने और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहर में सोलर ट्री और सोलर लाइटें भी लगाई जाएंगी।

    प्रयागराज शहर के खुसरोबाग में पांच करोड़ रुपये की लागत से सोलर पार्क बनाने की नगर निगम की योजना है। 

    जागरण संवाददाता,प्रयागराजा। स्मार्ट सिटी प्रयागराज को अब सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में सोलर पार्क, सोलर ट्री, ई रिक्शा, सोलर बोट, वाटर कियोस्क, हाई मास्ट लाइट, सोलर आरओ वाटर,सोलर नलकूप सहित सभी सौर ऊर्जा आधारित की जा रही है। शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए निगम की ओर से शुरुआती दौर में 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

    खुशरोबाग में पांच करोड़ से विकसित होगा सोलर पार्क

    खुसरोबाग में पांच करोड़ की लागत से सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। खुसरोबाग में बनने वाले सोलर पार्क में प्रतिदिन 251 किलोवाट बिजली तैयार की जाएगी। सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन किया जाएगा, जो बिजली बचेगी उससे ग्रीड में बेचा जाएगा। खुसरोबाग में सोलर पार्क बनने से जलकल को प्रतिमाह 15 से 20 लाख रुपये की बचत होगी। 

    शहर के 10 स्थानों पर लगेगा सोलर ट्री

    नगर निगम के मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक ने बताया कि 10 सोलर ट्री तैयार किया जाएगा। सिविल लाइंस बस अड्डा,झूंसी, नैनी,फाफामऊ के अलावा अन्य स्थानों पर इन्हें लगाय जाएगा। 25 सोलर हाई मास्ट लगाया जाएगा। 50 सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगेगी। इन कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

    पांच वर्ष में होगें विकास कार्य

    तीर्थराज प्रयाग को स्मार्ट सोलर लाइट, हेरीटेज हाई मास्ट, रोड क्रासिंग लाइट, सोलर बोट, ई रिक्शा, ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, सोलर किचन सहित अन्य कार्यों में करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा कामर्शियल भवनों पर पांच मेगावाट, रूफटाप योजना में निजी भवनों पर 25 मेगावाट और एक हजार लोगों के लिए सोलर किचन की स्थापना निजी निवेशकों के जरिए कराई जाएगी। नगर निगम की ओर से नेडा को शहर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों की सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है।

    क्या कहते हैं नगर निगम के अधिकारी?

    नगर निगम के मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक डा. संजय कटियारा का कहना है कि संगम नगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है। सोलर पार्क,सोलर ट्री, सोलर लाइट के अलावा अन्य सुविधाएं सोलर के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास है। अन्य योजनाओं पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

