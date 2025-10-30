Language
    प्रयागराज में संविदाकर्मी रावेंद्र की हत्या में दो अभियुक्त गिरफ्तार, 50-50 हजार का घोषित था इनाम एसटीएफ की कार्रवाई

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    प्रयागराज में दिवाली के दिन मुंडेरा में संविदाकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में वांछित दो इनामी अभियुक्तों को एसटीएफ ने चित्रकूट से गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों, इरफान अहमद और मो. हुसैन, पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने रावेंद्र की हत्या पेट्रोल पंप पर ईंट-पत्थर से मारकर की थी, क्योंकि उनसे पहले से विवाद था। गिरफ्तारी के डर से वे स्थान बदल-बदल कर छिप रहे थे।

    प्रयागराज संविदाकर्मी रावेंद्र हत्याकांड में 50 हजार के इनामी दो अभियुक्त गिरफ्तार। सौ. पुलिस विभाग

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीवाली के दिन मुंडेरा में दिनदहाड़े संविदाकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में वांछित चल रहे दो इनामी अभियुक्तों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने चित्रकूट से दोनों को पकड़ा।

    दोनों इनामी अभियुक्त थे 

    अभियुक्तों इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी रसूलपुर, मरियाडीह और इसी गांव के मो. हुसैन पुत्र हसनैन को एसटीएफ की टीम ने चित्रकूट से गिरफ्तार किया। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

    हत्यारोपितों की तलाश कर रही थी एसटीएफ लखनऊ 

    हत्यारोपितों की तलाश में लखनऊ एसटीएफ के दारोगा अमित कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल आलोक कुमार पाण्डेय, अमित कुमार सिंह सहित अन्य के साथ लगे थे। इसी बीच इरफान अहमद व मो० हुसैन की लोकेशन चित्रकूट में मिली। तब घेरेबंदी करकर दोनों को दबोच लिया।

    पेट्रोल पंप पर ईंट-पत्थर से मारकर की थी हत्या

    गिरफ्तार अभियुक्तगण इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद व मो. हुसैन पुत्र हसनैन ने पूछताछ में एसटीएफ को बताया कि 21 अक्टूबर को प्रयागराज शहर के मुंडेरा चुंगी पेट्रोल टंकी पर वे और उनके साथियों द्वारा रावेंद्र कुमार पुत्र केशव लाल की हत्या की थी। रावेंद्र उस समय टंकी पर पेट्रोल भरवा रहा था। मौका पाकर हम लोगों ने पेट्रोल टंकी पर ही ईंट-पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी, जिससे हम लोगों का पहले से ही विवाद था।

    स्थान बदल-बदल कर छिपते रहे दोनों 

    अभियुक्तों ने बताया कि इस हत्याकांड के संबंध्ण में मृतक रावेंद्र के भाई नरेंद्र कुमार उर्फ राजन पासी पुत्र केशव लाल निवासी 225/26ए नीमसराय प्रयागराज ने हम लोगों के विरूद मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुरस्कार घोषित होने पर गिरफ्तारी के डर से छिपकर स्थान बदल-बदल कर रह रहे थे।

