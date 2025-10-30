तूफान ‘मोंथा’ का प्रयागराज व आसपास दिखा असर, रात से सुबह तक बरसे बादल, ठंड बढ़ी, किसान चिंतित, कल भी होगी बारिश?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तूफान मोंथा भले ही दूर समंदर में उठा हो, लेकिन इसका असर प्रयागराज तक पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ ने बुधवार से ही प्रयागराज समेत आसपास के क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल दिया। देर रात शुरू हुई बूंदाबांदी गुरुवार सुबह देर तक लगातार जारी रही। आसमान में घने बादल छाए रहे, हवा में नमी और ठंड बढ़ गई। एक तरफ तापमान लुढ़क गया तो दूसरी ओर बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई।

आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में ठंडी हवाएं चलने से पंखे तक बंद हो गए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है।

जिले व आसपास छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश होगी मौसम विभाग के अनुसार तूफान मोंथा का असर अगले 24 घंटों तक रह सकता है। शुक्रवार और शनिवार को भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की संभावना है। आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।