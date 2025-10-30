SIR के चलते प्रयागराज में निर्वाचन अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद, विशेष परिस्थिति में ही मिल सकेगा अवकाश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चार नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्देश लगभग 120 अधिकारियों के साथ ही छह हजार के करीब कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। सिर्फ बीमारी अथवा विषम परिस्थितियों में ही अवकाश मिल सकेगा, जिसके लिए मेडिकल व अन्य कारण देने होंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण को 4,713 बीएलओ लगे विशेष गहन पुनरीक्षणए (एसआइआर) के लिए जिले के 4,713 बूथ लेबल आफिसर्स (बीएलओ) को लगाया गया है। साथ ही एक एडीएम, 12 एसडीएम, 12 तहसीलदार, 24 नायब तहसीलदार लगाए गए हैं। इसके अलावा 84 एईआरओ भी लगे हैं।

इनकी भी ली जा सकती है मदद लगभग 40 राजस्व निरीक्षक, 300 लेखपाल व 650 ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक की भी मदद ली जा सकती है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भले ही एक एडीएम प्रशासन को रखा गया है लेकिन इसमें सभी पांच एडीएम सम्मिलित रहेंगे।

प्रगाढ़ पुनरीक्षण को तैयारियां पूरी निर्वाचन कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी भी लगाए गए हैं। जनपद में बीएलओ व ईआरओ तथा एईआरओ की ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है।चार नवंबर से होने वाले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है।

क्या कहते हैं डीएम? जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष कुमार वर्मा ने एसआइआर से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। डीएम ने बताया कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर एसआइआर के बाद ही अवकाश मिलेंगे।

विस क्षेत्रों में बनेंगे 2 जोन व 6 सेक्टर विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विधानसभा क्षेत्रों को जोन व सेक्टर में बाटा जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में दो जोन व छह सेक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें जोनल व सेक्टर अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। इस पुनरीक्षण कार्य के लिए एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसडीएम को ईआरओ तथा तहसीलदार व अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को एईआरओ बनाया गया है।