प्रतापगढ़ में मत्स्य निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार, 15 हजार घूस लेते समय प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज/प्रतापगढ़। विजिलेंस टीम प्रयागराज ने प्रतापगढ़ में तैनात मत्स्य निरीक्षक विकास कुमार दीपांकर रिश्वत लेते गुरुवार को गिरफ्तार किया। वह 15 हजार रुपये घूस ले रहे थे, इसी दौरान टीम सदस्यों ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

सतर्कता अधिष्ठान में की गई शिकायत बताया गया है कि प्रदीप कुमार सिंह निवासी रायगढ़ पट्टी प्रतापगढ ने कुछ दिन पहले सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) प्रयागराज सेक्टर में शिकायत दी थी। कहा कि उसकी माता रीता द्वारा रायगढ़ ग्राम स्थित तालाब का मत्स्य पालन के लिए 25 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2032 तक के लिए पट्टा आवंटित हुआ है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किया था आवेदन इस पर शिकायतकर्ता को मत्स्य पालनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किए जाने के लिए आवेदन किया।

दो-तीन दिन बाद भी मत्स्य निरीक्षक ने कार्यवाही नहीं की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विभाग अभिकरण के कार्यालय में समस्त दस्तावेज जमा किया गया था। क्षेत्र के निरीक्षक अधिकारी विकास कुमार दीपांकर से मिला लेकिन दो-तीन दिन बीत जाने के बाद भी विकास कुमार दीपांकर द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की शिकायतकर्ता के अनुसार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई तो उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र हमने देखा है। आपको लगभग एक लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो सकता है। इससे संबंधित डीपीआर बैंक को भेजने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत पर गोपनीय रूप से सत्यापन करने पर प्रकरण ट्रैप हेतु उचित पाया गया।

इंस्पेक्टर विजिलेंस के नेतृत्व में गुरुवार को की कार्रवाई इसके बाद इंस्पेक्टर विजिलेंस धनंजय वर्मा के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को विकास भवन प्रतापगढ़ में स्थित कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण प्रतापगढ़ पहुंचकर विकास कुमार दीपांकर, मत्स्य निरीक्षक को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।