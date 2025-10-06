Waqf Properties : उम्मीद पोर्टल पर आनलाइन होगा वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड, प्रयागराज में फीडिंग को 17 टीमें तैनात

Waqf Properties प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड आनलाइन होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उम्मीद पोर्टल पर यह रिकार्ड फीड करने की जिम्मेदारी मिली है। जिले में 3000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं इनमें से कई पर अवैध कब्जा है। सर्वे शुरू हो गया है जिसके बाद पोर्टल पर फीडिंग की जाएगी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अब वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। इन संपत्तियों का रिकार्ड उम्मीद पोर्टल पर फीड किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमवार से इन संपत्तियों का सर्वे शुरू होगा, जिसके बाद पोर्टल पर फीडिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम लागू होने से इस कार्य में तेजी लाई गई है।

