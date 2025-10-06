Language
    प्रतापगढ़ में आस्था के केंद्र बेल्हा देवी धाम के नए घाटों पर बाइक स्टंट, Video प्रसारित पर पुलिस बनी अनजान

    By rajan shukla Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी धाम में बने नए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कुछ लोग यहां के नए घाट पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अभी तक इस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी है।

    प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी घाट पर बाइक स्टंट करते युवक का वीडियो प्रसारित है। वीडियो ग्रेब

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। इन दिनों बाइक से स्टंट करने का युवाओं में फैशन बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भीड़भाड़ वाली सड़कों, बाजार आदि में तो युवाओं को स्टंट करते आपने देखा और सुना होगा। इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाता रहा है। वहीं अगर आस्था के केंद्र में भी अब युवा स्टंट करने लगे हैं। 

    जी हां ऐसा ही कुछ प्रतापगढ़ जिले के बेल्हा देवी धाम में प्रसारित वीडियो में नजर आया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडिया में एक युवक बेल्हा देवी धाम में बनाए गए नए घाट पर बाइक से स्टंट करते दिख रहा है। जबकि यहां हमेशा सैकड़ों आस्थावानों की भीड़ जुटती है। हालांकि प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता। 

    बेल्हा देवी धाम में कुछ नए घाट बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अभी काम चल रहा है। इधर नए घाट पर अक्सर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। कुछ लोग बाइक से स्टंट करते नजर आने लगे हैं। वह घाट से बाइक उतार कर नदी के नजदीक तक ले जाते हैं और फिर इसका वीडियो बनाते हैं।

    सोमवार की दोपहर ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एक युवक बाइक लेकर स्टंट करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस प्रसारित वीडियो पर अभी तक पुलिस की नजर नहीं पड़ी है और न ही अक्सर ऐसा करने वालों पर ही पुलिस ध्यान दे रही है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सदैव हादसे की भी आशंका बनी रहती है। 