प्रतापगढ़ में आस्था के केंद्र बेल्हा देवी धाम के नए घाटों पर बाइक स्टंट, Video प्रसारित पर पुलिस बनी अनजान

प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी धाम में बने नए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कुछ लोग यहां के नए घाट पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अभी तक इस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी है।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। इन दिनों बाइक से स्टंट करने का युवाओं में फैशन बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भीड़भाड़ वाली सड़कों, बाजार आदि में तो युवाओं को स्टंट करते आपने देखा और सुना होगा। इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया जाता रहा है। वहीं अगर आस्था के केंद्र में भी अब युवा स्टंट करने लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें