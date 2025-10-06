NCR Recrutment 2025 : उत्तर मध्य रेलवे में खिलाड़ियों के लिए नौकरी का मौका, खेल कोटे से 46 पदों पर भर्ती, 2 नवंबर ही आवेदन

NCR Recruitment 2025 उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने खेल कोटे के तहत 46 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती 23 विभिन्न खेलों के लिए है जिसमें क्रिकेट हाकी कुश्ती जैसे कई प्रमुख खेल शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कओं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। NCR Recruitment 2025 अगर आप खिलाड़ी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने खेल कोटे के तहत कुल 46 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती कुल 23 अलग-अलग खेलों के लिए की जाएगी।

NCR Recruitment 2025 यह खिलाड़ियों के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें क्रिकेट (खासकर विकेट कीपर बल्लेबाज और मीडियम पेसर गेंदबाज), हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, कबड्डी, बैडमिंटन जैसे कई प्रमुख खेल शामिल हैं। पदों का ब्योरा (लेवल के अनुसार) भर्ती तीन अलग-अलग वेतन स्तरों (पे लेवल) पर की जा रही है। लेवल-1 (ग्रेड पे ₹1800): इसमें सबसे ज़्यादा 25 पदों पर भर्ती होगी। इन खेलों में कुश्ती, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कबड्डी, स्वीमिंग और बास्केटबाल शामिल हैं। लेवल-2/3 (ग्रेड पे ₹1900/₹2000): इस स्तर पर कुल 16 पदों पर भर्ती होगी। इसमें हॉकी, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और जिम्नास्टिक जैसे खेल शामिल हैं। लेवल-4/5 (ग्रेड पे ₹2400/₹2800): इस उच्च स्तर पर 5 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, लॉन टेनिस और शूटिंग के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें आनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख : 03 अक्टूबर 2025 आनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 02 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक) कौन कर सकता है आवेदन? आयु सीमा : 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता : पद के स्तर के अनुसार अलग-अलग है। यह 10वीं पास से लेकर स्नातक (ग्रेजुएट) तक है। खेल उपलब्धि : NCR Recruitment 2025 उम्मीदवार के पास 01 अप्रैल 2023 से नोटिफिकेशन की तारीख तक की मान्य खेल उपलब्धियां होनी चाहिए। हर लेवल के लिए न्यूनतम खेल मानदंड तय किए गए हैं (जैसे: ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, सीनियर/जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आदि में देश या राज्य का प्रतिनिधित्व करना/पदक जीतना)।