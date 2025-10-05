CBSE Exam 2026 : माडल प्रश्नपत्रों से प्रयागराज के विद्यार्थी करेंगे अभ्यास, बोर्ड परीक्षा की संभावित समय सारिणी घोषित
CBSE Exam 2026 सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित समय सारिणी जारी कर दी है जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। स्कूलों में माडल प्रश्नपत्रों के आधार पर अभ्यास कराया जा रहा है ताकि छात्र परीक्षा पैटर्न से परिचित हो सकें। सीबीएसई का लक्ष्य है कि छात्र विषय को समझें रटें नहीं। 50% प्रश्न योग्यता आधारित होंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज CBSE Exam 2026 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित समय सारिणी जारी कर दी है। स्कूलों में विद्यार्थी इसे लेकर तैयारी के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। छात्र-छात्राओं का मानना है कि उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
प्रयागराज के स्कूल प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। स्कूल समय सारिणी के अनुसार कक्षाओं में विद्यार्थियों को विषयवस्तु को प्राथमिकता के साथ पढ़ाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने माडल प्रश्नपत्र भी जारी किए हैं। उनके अनुसार अधिकांश स्कूलों ने अभ्यास कराना शुरू कर दिया है।
पतंजलि ऋषिकुल के प्रधानाचार्य नित्यानंद सिंह ने कहा, त्योहारों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी सतर्क हो गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए स्कूलों को जो सैंपल पेपर मिले हैं उनके अनुसार तैयारी कराई जा रही है।
बोले कि बोर्ड ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि बच्चों की तैयारी माडल पेपर के आधार पर काई जाए जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। वे मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इसमें लगभग 50 प्रतिशत प्रश्न योग्यता आधारित हैं। अंक विभाजन भी इस माडल पेपर में उसी तरह किया गया है जैसे परीक्षा के प्रश्नपत्र में होता है।
CBSE Exam 2026 उन्होंने कहा कि विद्यालय का प्रयास है कि छात्र रटने की जगह विषय को समझें। प्रत्येक विषय की कक्षाओं मेंं शिक्षकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बच्चों को नियमित रूप से अभ्यास कराया जाए जिससे वे परीक्षा पैटर्न से परिचित हो सकें।
पहली परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल होना है। यदि इस पारीक्षा के बाद किसी को कोई संदेह हो या फिर वह अंक बढ़ाने का इच्छुक हो तो दूसरी परीक्षा में भी शामिल हो सकता है।सीबीएसई की इस पहल से उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। पिछले वर्ष के प्रश्न पैटर्न में खास बदलाव नहीं किया गया है।
CBSE Exam 2026 मार्किंग स्कीम कक्षा 10वीं व 12वीं दोनों के लिए समान रहेगी। भाषा के प्रश्नपत्रों को छोड़कर, ज़्यादातर सैंपल पेपर प्रश्न, मार्किंग स्कीम के साथ अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं।
