इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी छात्रावासों के वार्डन और अधीक्षकों की घोषणा की, आपके हास्टल का किसे मिला चार्ज?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी छात्रावासों के लिए वार्डन, अधीक्षक और सहायक अधीक्षकों की घोषणा कर दी है। महिला छात्रावासों में आल आफ रेजिडेंस की वार्डन प्रो. शांथी सुंदरम (बायोटेक्नोलाजी), अधीक्षक डा. मोनिषा सिंह (होम साइंस) और सहायक अधीक्षक डा. रिक्की राय (वनस्पति विज्ञान) बनी हैं। प्रियदर्शिनी छात्रावास की वार्डन प्रो. पद्मासना सिंह (प्राणि विज्ञान), अधीक्षक डा. रजनी गोस्वामी (संस्कृत) हैं।

शताब्दी महिला छात्रावास की वार्डन प्रियंवदा, अधीक्षक डा. रितु शताब्दी महिला छात्रावास की वार्डन प्रो. प्रियंवदा सिंह (अर्थ एंड प्लानेटरी साइंस), अधीक्षक डा. रितु मिश्रा (प्राणिविज्ञान) और सहायक अधीक्षक डा. अनुशा सिंह बनाई गई हैं। कल्पना चावला छात्रावास की वार्डन प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, अधीक्षक डा. सुचित्रा मजूमदार (प्राचीन इतिहास) और सहायक अधीक्षक डा. विजय लक्ष्मी सिंह (विधि) हैं।

अमर नाथ छात्रावास के वार्डन अनुपम, अधीक्षक प्रदीप अमरनाथ झा छात्रावास के वार्डन प्रो. अनुपम पांडेय (भूगोल), अधीक्षक डा. प्रदीप कुमार सिंह (अर्थशास्त्र) बनाए गए हैं। सर गंगानाथ झा के वार्डन प्रो. मनोज कुमार (अंग्रेजी), अधीक्षक डा. नरसिंह कुमार (मनोविज्ञान) हैं। पीसीबी के वार्डन प्रो. राहुल पटेल (मानवशास्त्र), अधीक्षक डा. आरपी सिंह (प्राचीन इतिहास) हैं। डायमंड जुबली के वार्डन प्रो. राजेश कुमार गर्ग (हिंदी), अधीक्षक डा. शैलेंद्र कुमार सिंह (दर्शनशास्त्र) और सहायक अधीक्षक डा. मनीष कुमार गौतम (शिक्षाशास्त्र) बनाए गए हैं।

राधाकृष्णन के वार्डन एसपी शुक्ल, अधीक्षक सर्वेश राधाकृष्णन छात्रावास के वार्डन प्रो. एसपी शुक्ल, अधीक्षक डा. सर्वेश सिंह (प्राचीन इतिहास) और सहायक अधीक्षक डा. आशीष धर त्रिपाठी (राजनीति विज्ञान) बने हैं। हिंदू छात्रावास के वार्डन प्रो. राम मनोहर यादव (भौतिकी), अधीक्षक डा. महेंद्र तिवारी बनाए गए हैं।