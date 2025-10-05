इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी छात्रावासों के वार्डन और अधीक्षकों की घोषणा की, आपके हास्टल का किसे मिला चार्ज?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने सभी छात्रावासों के लिए वार्डन अधीक्षक और सहायक अधीक्षकों की घोषणा की है। इनमें महिला छात्रावासों में आल आफ रेजिडेंस प्रियदर्शिनी शताब्दी महिला छात्रावास कल्पना चावला छात्रावास महादेवी वर्मा छात्रावास सरोजिनी नायडू छात्रावास और गार्गी महिला छात्रावास शामिल हैं। वहीं अमर नाथ झा छात्रावास सर गंगानाथ झा पीसीबी डायमंड जुबली सर सुंदरलाल छात्रावास डा. तारा चंद छात्रावास आदि के भी वार्डन अधीक्षक बनाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी छात्रावासों के लिए वार्डन, अधीक्षक और सहायक अधीक्षकों की घोषणा कर दी है। महिला छात्रावासों में आल आफ रेजिडेंस की वार्डन प्रो. शांथी सुंदरम (बायोटेक्नोलाजी), अधीक्षक डा. मोनिषा सिंह (होम साइंस) और सहायक अधीक्षक डा. रिक्की राय (वनस्पति विज्ञान) बनी हैं। प्रियदर्शिनी छात्रावास की वार्डन प्रो. पद्मासना सिंह (प्राणि विज्ञान), अधीक्षक डा. रजनी गोस्वामी (संस्कृत) हैं।
शताब्दी महिला छात्रावास की वार्डन प्रियंवदा, अधीक्षक डा. रितु
शताब्दी महिला छात्रावास की वार्डन प्रो. प्रियंवदा सिंह (अर्थ एंड प्लानेटरी साइंस), अधीक्षक डा. रितु मिश्रा (प्राणिविज्ञान) और सहायक अधीक्षक डा. अनुशा सिंह बनाई गई हैं। कल्पना चावला छात्रावास की वार्डन प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, अधीक्षक डा. सुचित्रा मजूमदार (प्राचीन इतिहास) और सहायक अधीक्षक डा. विजय लक्ष्मी सिंह (विधि) हैं।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में बंद होंगी अवैध दूध की डेयरी, आवागमन में होगी सुविधा, शहर के बाहर 1000 मवेशियों के लिए बनेगी कैटल कालोनी
महादेवी वर्मा छात्रावास की वार्डन नीलम, अधीक्षक मोना बनीं
महादेवी वर्मा छात्रावास की वार्डन प्रो. नीलम यादव (सीएफटी), अधीक्षक डा. मोना अग्निहोत्री (अंग्रेजी) और सहायक अधीक्षक डा. प्रिया केशरी (गृह विज्ञान) हैं। सरोजिनी नायडू छात्रावास की वार्डन प्रो. अनुराधा अग्रवाल (राजनीति विज्ञान), अधीक्षक डा. अन्विता रघुवंशी (कामर्स) और सहायक अधीक्षक डा. मीनाक्षी जोशी (संस्कृत) हैं। गार्गी महिला छात्रावास की वार्डन प्रो. प्रतिमा (अंग्रेजी), अधीक्षक डा. रितु मोदी (मनोविज्ञान) और सहायक अधीक्षक डा. अनामिका यादव हैं।
अमर नाथ छात्रावास के वार्डन अनुपम, अधीक्षक प्रदीप
अमरनाथ झा छात्रावास के वार्डन प्रो. अनुपम पांडेय (भूगोल), अधीक्षक डा. प्रदीप कुमार सिंह (अर्थशास्त्र) बनाए गए हैं। सर गंगानाथ झा के वार्डन प्रो. मनोज कुमार (अंग्रेजी), अधीक्षक डा. नरसिंह कुमार (मनोविज्ञान) हैं। पीसीबी के वार्डन प्रो. राहुल पटेल (मानवशास्त्र), अधीक्षक डा. आरपी सिंह (प्राचीन इतिहास) हैं। डायमंड जुबली के वार्डन प्रो. राजेश कुमार गर्ग (हिंदी), अधीक्षक डा. शैलेंद्र कुमार सिंह (दर्शनशास्त्र) और सहायक अधीक्षक डा. मनीष कुमार गौतम (शिक्षाशास्त्र) बनाए गए हैं।
यह भी पढ़ें- Sharad Purnima 2025 : सोलह कलाओं से युक्त चंद्रमा कल बरसाएंगे अमृत, स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए करें ये उपाय
एसएसएल छात्रावास के वार्डन कुमार वीरेंद्र, अधीक्षक पवन बने
सर सुंदरलाल (एसएसएल) छात्रावास के वार्डन प्रो. कुमार वीरेन्द्र सिंह (हिंदी), अधीक्षक डा. पवन कुमार शर्मा (भूगोल) बने हैं। डा. तारा चंद छात्रावास के वार्डन प्रो. अनिल प्रताप गिरि (संस्कृत) और अधीक्षक डा. एसी पांडेय (कामर्स) हैं। शताब्दी बायज के वार्डन प्रो. मनीष श्रीवास्तव (रसायन विज्ञान), अधीक्षक डा. संजीव कुमार (विधि) बने हैं।
राधाकृष्णन के वार्डन एसपी शुक्ल, अधीक्षक सर्वेश
राधाकृष्णन छात्रावास के वार्डन प्रो. एसपी शुक्ल, अधीक्षक डा. सर्वेश सिंह (प्राचीन इतिहास) और सहायक अधीक्षक डा. आशीष धर त्रिपाठी (राजनीति विज्ञान) बने हैं। हिंदू छात्रावास के वार्डन प्रो. राम मनोहर यादव (भौतिकी), अधीक्षक डा. महेंद्र तिवारी बनाए गए हैं।
इंटरनेशन के निदेशक विष्णु व सहायक निदेशक संदीप
इंटरनेशनल छात्रावास के निदेशक डा. विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव (रसायन विज्ञान), सहायक निदेशक डा. संदीप गोयल, श्याम जी कृष्ण वर्मा बायज के वार्डन प्रो. आशीष सक्सेना (समाजशास्त्र) और सहायक अधीक्षक डा. अविनाश श्रीवास्तव (गांधी अध्ययन) बने हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।