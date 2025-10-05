प्रयागराज में बंद होंगी अवैध दूध की डेयरी, आवागमन में होगी सुविधा, शहर के बाहर 1000 मवेशियों के लिए बनेगी कैटल कालोनी

प्रयागराज में अवैध डेयरी संचालन से शहरवासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर निगम शहर के बाहर कैटल कालोनी बनाएगा। पीडीए की महायोजना में शहर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए कैटल कालोनी का प्रस्ताव है। कालोनी में 1000 से 1500 मवेशी रखे जा सकेंगे और दूध दही बिक्री के लिए 10 डेयरी भी खोली जाएंगी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में बड़े पैमाने पर अवैध डेयरी का संचालन गली मुहल्लों में हो रहा है। इसके कारण आसपास के लोगों को तो परेशानी होती ही है, मार्गाें पर विचरते मवेशियों से राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत जल्द ये अवैध दूध की डेयरियां शहर में नहीं नजर आएंगी।

लोगों से जुड़ी इस समस्या को देखते हुए नगर निगम शहर के बाहर विस्तारित क्षेत्रों में कैटल कालोनी बनाएगा। इन्हीं कालोनियों में 10 डेयरी खोली जाएगी। पीडीए की महायोजना में भी शहर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए कैटल कालोनी का प्रस्ताव है।