प्रयागराज के सरकारी गोशाला से मवेशी गायब, भरण-पोषण का बजट किसकी जेब में जा रहा, चल रहा गड़बड़झाला

प्रयागराज के जसरा ब्लाक स्थित बाबा सुजावन देव आदर्श गोआश्रय स्थल में मवेशियों की संख्या में भारी अंतर पाया गया है। जुलाई से सितंबर तक 244-246 मवेशियों के भरण-पोषण का बजट मांगा गया लेकिन जांच में 187-215 मवेशी ही मिले। सवाल यह है कि जब मवेशी हैं ही नहीं तो उनके भरण-पोषण का बजट किसकी जेब में जा रहा है? हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यह है जसरा ब्लाक के देवरिया गांव की बाबा सुजावन देव आदर्श गोआश्रय स्थल। जुलाई में 246 मवेशियों के खर्च की डिमांड हुई। अगस्त में 244 पशुओं के चारे-भूसे का बजट मांगा गया। इसके बाद सितंबर में भी 244 मवेशियों के लिए भरण-पोषण की मांग करती हुई रिपोर्ट आई। इससे स्पष्ट है कि गोशाला में 244 या 246 मवेशी होने चाहिए। चार दिन पहले पशु चिकित्सक गोशाला पहुंचे तो उन्हें 215 मवेशी मिले।

फिर, शनिवार को दैनिक जागरण ने पड़ताल कराई तो पशुओं की संख्या 187 मिली। यानी दोनों बार पशुओं की संख्या कम। अब सवाल यह उठता है कि जब मवेशी नहीं हैं तो उनके भरण-पोषण का बजट किस बट्टे खाते में जा रहा है।

गोपालकों ने गेट या दीवार टूटी न होने की कही बात 30 सितंबर को पशु चिकित्सक डा. एसबी सिंह पहुंचे तो 29 मवेशी कम मिले। पशु चिकित्सक ने तर्क दिया कि गोशाला का गेट टूटा था, जिससे कुछ मवेशी निकल गए। शनिवार को फिर जागरण की टीम पहुंची। गोपालकों ने मवेशियों की संख्या 187 बताई। यानी 57 पशु कम हो गए। यही नहीं गोपालकों ने कहीं कोई गेट या चहारदीवारी टूटी न होने की बात कही।

क्या कहते हैं CVO मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (CVO) डा. शिवनाथ यादव ने बताया कि गोशालाओं की डिमांड ब्लाक से ही आती है। अकेले पशु चिकित्सक नहीं, बल्कि गांव के सचिव भी रिपोर्ट लगाते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही भरण-पोषण के बजट की डिमांग अग्रसारित की जाती है। इस मामले को दिखवाया जाएगा।