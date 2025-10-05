महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती निरंजनी अखाड़ा से निष्कासित, आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर अखाड़े ने की कार्रवाई
प्रयागराज के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिलने पर उन्हें निष्कासित कर दिया है। अखाड़े के अन्य संतों के आचरण की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई 2027 में होने वाले कुंभ मेले से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को निष्कासित कर दिया है। अन्नपूर्णा के पर आपराधिक कृत्य में लिप्त होने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर अखाड़े के पंचों ने उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया है।
बेहतर काम करने वाले को मिलेगी पदोन्नति
अखाड़े के दूसरे महामंडलेश्वर सहित समस्त संतों के कृत्य की जांच कराई जा रही है। कहा गया है कि जो अखाड़े के नियम और परंपरा में खरा नहीं उतरेगा, उसके खिलाफ भी निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेहतर काम करने वाले को पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
अन्नपूर्णा भारती पर अभिषेक गुप्ता के हत्या का है आरोप
वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्द्धकुंभ और नासिक में कुंभ मेला लगना है। इसके पहले अखाड़े अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए हैं। हर महामंडलेश्वर व संतों की कार्यप्रणाली की जांच कराई जा रही है। अलीगढ़ की अन्नपूर्णा भारती पर अभिषेक गुप्ता नामक युवक की हत्या कराने का आरोप लगा है। इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए अखाड़े ने उन्हें निष्कासित कर दिया है।
अखाड़ा के सचिव बोले- पंचों ने लिया निष्कासन का निर्णय
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्रीमहंत रवींद्र पुरी का कहना है कि अन्नपूर्णा भारती पर आपराधिक कृत्य में लिप्त होने का मामला प्रकाश में आया है। इसके चलते अखाड़े के पंचों ने उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया है।
निष्कासन पर अन्नपूर्णा का पक्ष लेने का किया गया प्रयास
रवींद्र पुरी बोले कि अन्नपूर्णा की तरह दूसरे महामंडलेश्वर व संतों के कृत्यों की जांच चल रही है, जिसमें खामी मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा काम शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सनातन धर्म का उत्थान करना है। अखाड़े से जुड़े हर संत को उसका पालन करना अनिवार्य है। वहीं, निष्कासन पर अन्नपूर्णा भारती का पक्ष लेने के लिए काल किया गया, लेकिन उनका नंबर बंद था।
