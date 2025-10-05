महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती निरंजनी अखाड़ा से निष्कासित, आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर अखाड़े ने की कार्रवाई

प्रयागराज के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिलने पर उन्हें निष्कासित कर दिया है। अखाड़े के अन्य संतों के आचरण की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई 2027 में होने वाले कुंभ मेले से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास का हिस्सा है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को निष्कासित कर दिया है। अन्नपूर्णा के पर आपराधिक कृत्य में लिप्त होने की शिकायत मिली थी। इस आधार पर अखाड़े के पंचों ने उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया है।

बेहतर काम करने वाले को मिलेगी पदोन्नति अखाड़े के दूसरे महामंडलेश्वर सहित समस्त संतों के कृत्य की जांच कराई जा रही है। कहा गया है कि जो अखाड़े के नियम और परंपरा में खरा नहीं उतरेगा, उसके खिलाफ भी निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेहतर काम करने वाले को पदोन्नति प्रदान की जाएगी।