प्रयागराज में मिठाई व्यावसायी का खून से लथपथ मिला शव, डांडी का दशहरा मेला देखने गए थे, 4 तोले की सोने की जंजीर गायब
प्रयागराज के नैनी में कुशवाहा स्वीट्स के संचालक राजकुमार कुशवाहा का शव सड़क किनारे मिला। वह शनिवार रात दशहरा मेला देखने डांडी निकले थे। मृतक के गले से सोने की जंजीर और मोबाइल गायब था। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जंजीर और अंगूठी उसके पास है।
संसू, नैनी, प्रयागराज। क्षेत्र की पुरानी प्रसिद्ध मिठाई की दुकान कुशवाहा स्वीट्स के संचालक राजकुमार कुशवाहा की संदिग्ध मौत हो गई है। उनका शव रविवार भर में नैनी स्थित शुआटस के समीप सड़क के किनारे लहूलुहान हाल में मिला। इससे क्षेत्र में खलबली मची है।
बताया जाता है कि राजकुमार कुशवाहा शनिवार रात करीब 11 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद डांडी में दशहरा का मेला देखने के लिए घर से बाइक पर सवार होकर निकले थे। इसके बाद उनका शव सड़क किनारे लहूलहान हाल में मिलने से मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है।
शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नैनी पुलिस ने घटनास्थल पर बाइक से मिले कागजात से उनकी पहचान की और परिवार के लोगों को जानकारी दी। मृतक के गले से चार तोले सोने की जंजीर और मोबाइल मौके से गायब था। घटना की जानकारी होने पर बिलखते हुए स्वजन वहां पहुंचे।
नैनी थाना क्षेत्र के अरेल मोड़ निवासी स्व. राम दुलारे कुशवाहा के तीन बेटों में दूसरे नंबर का 40 वर्षीय राजकुमार कुशवाहा के तीन बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद वह दुकान संभालने लगे थे। शनिवार रात बाइक से वह डांडी का दशहरा देखने के लिए घर से निकले थे।
रविवार भोर में उसका शव शुआटस के समीप सड़क के किनारे पड़ा मिला। कुछ दूर पर उसकी मोटर साइकिल गिरी हुई थी और वह खून से लथपथ था। शरीर पर चोट के निशान थे। रविवार की सुबह में स्वजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। लोग रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। राजकुमार का भाई दिलीप कुशवाहा की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
राजकुमार के स्वजन का कहना है कि जब वह घर से निकलाे थे, तब उसके गले में सोने की चार तोले की जंजीर थी और मोबाइल था, जो मौके से नहीं मिली है। इंस्पेक्टर नैनी का कहना है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। वीडियो बनाकर जंजीर और अंगूठी उतरवाई थी, जिसे घरवालों को अभी बुला कर दे दिया हूं। बताया कि: मोबाइल नहीं मिला था, पता लगाया जा रहा है।
दूसरी ओर राजकुमार के भाई दिलीप कुशवाहा का कहना है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेरे भाई राजकुमार कुशवाहा के गले में मौजूद चार तोले सोने की जंजीर और मोबाइल नहीं मिला है । पुलिस ने उन्हें काले धागे में लगा हुआ लाकेट, एक सोने की अंगूठी और 2,200 वापस किया है।
