प्रयागराज में मिठाई व्यावसायी का खून से लथपथ मिला शव, डांडी का दशहरा मेला देखने गए थे, 4 तोले की सोने की जंजीर गायब

प्रयागराज के नैनी में कुशवाहा स्वीट्स के संचालक राजकुमार कुशवाहा का शव सड़क किनारे मिला। वह शनिवार रात दशहरा मेला देखने डांडी निकले थे। मृतक के गले से सोने की जंजीर और मोबाइल गायब था। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जंजीर और अंगूठी उसके पास है।

संसू, नैनी, प्रयागराज। क्षेत्र की पुरानी प्रसिद्ध मिठाई की दुकान कुशवाहा स्वीट्स के संचालक राजकुमार कुशवाहा की संदिग्ध मौत हो गई है। उनका शव रविवार भर में नैनी स्थित शुआटस के समीप सड़क के किनारे लहूलुहान हाल में मिला। इससे क्षेत्र में खलबली मची है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जाता है कि राजकुमार कुशवाहा शनिवार रात करीब 11 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद डांडी में दशहरा का मेला देखने के लिए घर से बाइक पर सवार होकर निकले थे। इसके बाद उनका शव सड़क किनारे लहूलहान हाल में मिलने से मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है।

नैनी थाना क्षेत्र के अरेल मोड़ निवासी स्व. राम दुलारे कुशवाहा के तीन बेटों में दूसरे नंबर का 40 वर्षीय राजकुमार कुशवाहा के तीन बच्चे हैं। पिता की मौत के बाद वह दुकान संभालने लगे थे। शनिवार रात बाइक से वह डांडी का दशहरा देखने के लिए घर से निकले थे।

राजकुमार के स्वजन का कहना है कि जब वह घर से निकलाे थे, तब उसके गले में सोने की चार तोले की जंजीर थी और मोबाइल था, जो मौके से नहीं मिली है। इंस्पेक्टर नैनी का कहना है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। वीडियो बनाकर जंजीर और अंगूठी उतरवाई थी, जिसे घरवालों को अभी बुला कर दे दिया हूं। बताया कि: मोबाइल नहीं मिला था, पता लगाया जा रहा है।