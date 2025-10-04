Cyber Crime : साइबर ठगों का नया जाल, वाट्सएप व टेलीग्राम पर भेजे गए एप से कतई न करें शेयर ट्रेडिंग, निवेश में बरतें सावधानी

Cyber Crime प्रयागराज में साइबर अपराधी आनलाइन ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। वाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक भेजकर शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कई लोग इसका शिकार हुए हैं। साइबर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करने तथा पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करने की सलाह दे रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप भी खुद को साइबर शेयर मार्केट का जानकार समझते हैं और आनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वाट्सएप या टेलीग्राम पर किसी मोबाइल एप का लिंक भेजकर आपसे निवेश करने के लिए कहा जाए। इसके बाद आनलाइन ठगी का शिकार बना लिया जाए। साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए अब इसी तरह का तरीका अपना रहे हैं।

साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर ठगे गए प्रयागराज जनपद में घूरपुर के मनीष कुमार और नैनी के राजेंद्र प्रसाद जैसे कई व्यक्ति साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी-कमाई की रकम गवां दी है। भुक्तभोगियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

इनसे लाखों की आनलाइन ठगी की साइबर अपराधियों ने नैनी निवासी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के वाट्सएप पर शेयर ट्रेडिंग से जुड़ा एक लिंक भेजा। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर को टेलीग्राम पर बने अलग-अलग ग्रुप पर जोड़ दिया गया। वहां कई तरह के आइपीओ के बारे में जानकारी देते हुए शेयर खरीदने और बेचने के बारे में बताते हुए लाखों रुपये की आनलाइन ठगी की गई।