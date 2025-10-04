शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कौशांबी के दंपती से 61 लाख की ठगी, फर्जी एप व लिंक के जरिए की जालसाजी

कौशांबी में एक दंपती साइबर ठगी का शिकार हुआ। उन्हें शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 61 लाख रुपये का चूना लगाया गया। जालसाजों ने एक फर्जी एप डाउनलोड करवाकर यह ठगी की। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस लोगों से आनलाइन प्रलोभनों से बचने की अपील कर रही है।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। लालच बुरी बला है। यह जुमला सभी लोग बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन अमल बहुत ही कम लोग करते हैं। ऐसे ही लालच में फंसकर एक दंपती ने करीब 61 लाख रुपये गवां दिए। यह जालसाजी कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर की गई थी।

अब जालसाज निवेश किए गए पैसा नहीं निकालने की धमकी दे रहा है। उल्टा पीड़ित से और पैसा जमा करने को कहा जा रहा है। जालसाजी के शिकार पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर थाने में की है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

यह काल मैसेज व आनलाइन की जाती थी। इसके बाद उनके मोबाइल पर लिंक भेजकर एक फर्जी एप डाउन लोड कराया गया। इसके बाद झांसे में लेकर उनके व पत्नी के खाते से 61 लाख 19 हजार 211 रुपये निवेश कराया गया। यह पैसा 11 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के मध्य निवेश कराया गया।