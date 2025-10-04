दो वर्ष से था प्रेम संबंध, शादी से मना किया तो किशोरी ने बात नहीं की, घर पहुंचे युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार करने पर किशोरी ने बातचीत बंद कर दी। इससे गुस्साए युवक ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शादी का झांसा देकर एक किशोरी से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर कौंधियारा पुलिस ने विकास कुमार नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौंधियारा प्रतिनिधि के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी का अपने घर के पास रहने वाले विकास कुमार से करीब दो वर्ष से प्रेम संबंध था। दो अक्टूबर को किशोरी अपने स्वजन के साथ कौंधियारा थाने पहुंची। पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि विकास ने उससे शादी करने की बात कही थी, जिस कारण वह उससे प्रेम करती थी। उसने उसे मोबाइल भी दिया था, जिससे वह बातचीत करती थी।