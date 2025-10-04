प्रयागराज जनपद न्यायालय परिसर में अपनी सीट पर बैठै थे अधिवक्ता, अचानक हालत बिगड़ने से हुई मौत, साथी वकीलों में शोक का माहौल

प्रयागराज जनपद न्यायालय में अधिवक्ता महेश शुक्ल की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। न्यायालय परिसर में अपनी सीट पर बैठे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। सहयोगी वकील उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला अधिवक्ता संघ ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखा।

प्रयागराज। जनपद न्यायालय में शनिवार को दुखद घटना हुई। अपनी सीट पर बैठे अधिवक्ता कुछ देर पूर्व अच्छे-भले थे। इसी दौरान अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत बताया। यह सूचना साथी वकीलों को हुई तो सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिवक्ता महेश शुक्ल जनपद न्यायालय में वकालत करते थे। शनिवार को न्यायालय परिसर में वह अपनी सीट पर बैठे थे। बताया जाता है कि इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत देख साथी वकील उन्हें आनन-फानन अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।