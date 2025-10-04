बुखार से तप रहे 2 वर्षीय मासूम को चिकित्सक ने लगाया इंजेक्शन, कुछ देर बाद हुई मौत, रीवा राजमार्ग किया जाम

प्रयागराज के नैनी में एक चिकित्सक के इंजेक्शन लगाने के बाद दो वर्षीय बालक की मौत हो गई। इससे गुस्साए नागरिकों ने रीवा मार्ग पर रास्ताजाम कर दिया। स्जवन का आरोप है कि गलत इंजेक्शन से बच्चे की जान गई। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश की। वे मुआवजे और चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। रास्ताजाम से राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई।

संसू, नैनी (प्रयागराज)। नैनी दादरी निवासी राजन पटेल के दो वर्षीय बालक देव की इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिवार के लोगों ने शनिवार दोपहर शाखा ब्लाक के समीप रीवा राजमार्ग पर रास्ताजाम कर दिया। उनका कहना था कि डाक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे मासूम की मौत हो गई।

रीवा राजमार्ग पर लोगों द्वारा जाम लगाने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि वे मुआवजा देने और आरोपित चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे।