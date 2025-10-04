बुखार से तप रहे 2 वर्षीय मासूम को चिकित्सक ने लगाया इंजेक्शन, कुछ देर बाद हुई मौत, रीवा राजमार्ग किया जाम
प्रयागराज के नैनी में एक चिकित्सक के इंजेक्शन लगाने के बाद दो वर्षीय बालक की मौत हो गई। इससे गुस्साए नागरिकों ने रीवा मार्ग पर रास्ताजाम कर दिया। स्जवन का आरोप है कि गलत इंजेक्शन से बच्चे की जान गई। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश की। वे मुआवजे और चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। रास्ताजाम से राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
संसू, नैनी (प्रयागराज)। नैनी दादरी निवासी राजन पटेल के दो वर्षीय बालक देव की इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिवार के लोगों ने शनिवार दोपहर शाखा ब्लाक के समीप रीवा राजमार्ग पर रास्ताजाम कर दिया। उनका कहना था कि डाक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे मासूम की मौत हो गई।
रीवा राजमार्ग पर लोगों द्वारा जाम लगाने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि वे मुआवजा देने और आरोपित चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे।
नैनी थाना क्षेत्र के दादरी निवासी राजन पटेल के दो वर्षीय बेटे देव को बीते कई दिनों से बुखार आ रहा था। शनिवार को जब वह बुखार से तपने लगा, तबीयत अधिक खराब हो गई तो उसे समीप स्थित एक क्लीनिक में चिकित्सक को परिवार के लोगों ने दिखाया।
परिवार के लोगों के अनुसार चिकित्सक ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था, जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी फैलते ही स्वजन के साथ ही आसपास के लोगों में गुस्सा भड़क गया। लोग जब क्लीनिक पर पहुंचे तो चिकित्सक वहां से फरार हो चुका था। इस पर नाराज नागरिकों ने चाका ब्लाक के समीप रीवा राजमार्ग पर शव रखकर कर जाम लगा दिया।
सड़क पर बड़ी संख्याओं में महिलाओं के बैठने से पुलिस भी बैक फुट पर आ गई। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। नागरिक आरोपित क्लिनिक संचालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रास्माजाम के चलते वाहनों का लंबी कतार लग गई। लोग जाम में फंसकर परेशान हुए।
