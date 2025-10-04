बेटी की शादी के लिए पाई-पाई जुटाकर रखे 10 लाख के आभूषण व नकदी चोरी, दशहरा मेला में छोला-चावल की दुकान लगाने गया था परिवार

प्रयागराज के नैनी में दशहरा मेले में छोला-चावल की दुकान लगाने गए गंगा प्रसाद केसरवानी के घर चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर दो लाख नकद और लगभग 10 लाख के आभूषण चुरा लिए जो बेटी की शादी के लिए रखे गए थे। सुबह लौटने पर घटना का पता चला। पीड़ित ने तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।

संसू, नैनी (प्रयागराज)। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए शुक्रवार को दशहरा मेले में छोला-चावल की दुकान लगाने गए परिवार के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी हो गई। चोर दो लाख नगद समेत करीब 10 लाख के आभूषण उठा ले गए। परिवार ने आभूषण बेटी की शादी के लिए बनवा कर रखा था।

घर में चोरी की जानकारी दुकानदार को शनिवार की सुबह तब हुई, जब वह परिवार के साथ दशहरा मेला से दुकान लेकर वापस लौटा। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची नैनी पुलिस पहुंची और जांच-पड़ताल करके लौट गई। भुक्तभोगी ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है।

शनिवार सुबह पांच बजे जब वह मेला से दुकान लेकर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर देखा कि सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। अलमारी के लाकर टूटे थे । जांच करने पर पता चला कि लाकर में रखे दो लाख रुपये और करीब 10 तोले सोने और चांदी के आभूषण गायब थे।