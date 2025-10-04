Language
    बेटी की शादी के लिए पाई-पाई जुटाकर रखे 10 लाख के आभूषण व नकदी चोरी, दशहरा मेला में छोला-चावल की दुकान लगाने गया था परिवार

    By Narendra srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में दशहरा मेले में छोला-चावल की दुकान लगाने गए गंगा प्रसाद केसरवानी के घर चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर दो लाख नकद और लगभग 10 लाख के आभूषण चुरा लिए जो बेटी की शादी के लिए रखे गए थे। सुबह लौटने पर घटना का पता चला। पीड़ित ने तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।

    प्रयागराज के नैनी में दशहरा मेले में दुकान लगाने गए परिवार की जमापूंजी चोरों ने उड़ा दी, बिखरा सामान। जागरण

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए शुक्रवार को दशहरा मेले में छोला-चावल की दुकान लगाने गए परिवार के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी हो गई। चोर दो लाख नगद समेत करीब 10 लाख के  आभूषण उठा ले गए। परिवार ने आभूषण बेटी की शादी के लिए बनवा कर रखा था।

    घर में चोरी की जानकारी दुकानदार को शनिवार की सुबह तब हुई, जब वह परिवार के साथ दशहरा मेला से दुकान लेकर वापस लौटा। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची नैनी पुलिस पहुंची और जांच-पड़ताल करके लौट गई। भुक्तभोगी ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है।

    नैनी थाना क्षेत्र के चक रघुनाथ मुहल्ला निवासी गंगा प्रसाद केसरवानी उर्फ पिंटू केसरवानी शुक्रवार की रात परिवार के साथ दशहरा मेला में छोला-चावल की दुकान लगाने परिवार के सदस्यों के साथ गया था। वह रात को करीब दो बजे कुछ सामान लेने के लिए घर गया था। तब सब कुछ सामान्य था।

    शनिवार सुबह पांच बजे जब वह मेला से दुकान लेकर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर देखा कि सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। अलमारी के लाकर टूटे थे । जांच करने पर पता चला कि लाकर में रखे दो लाख रुपये और करीब 10 तोले सोने और चांदी के आभूषण गायब थे।

    इस घटना से पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। गंगा प्रसाद केसरवानी ने रुंधे गले से बताया कि अगले वर्ष बेटी की शादी होनी है। इसके लिए आभूषण बनवा कर लाकर में रखा था। इसके चोरी होने से पूरा परिवार सदमे में है।

    उधर चोरी की घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी एकत्र हो गए थे। पीड़ित पिंटू केसरवानी ने घटना के बाबत पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका है।