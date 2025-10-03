प्रयागराज में एक विक्षिप्त प्रेमी की करतूत, युवती को बाइक में दुपट्टे से बांध 1 किमी घसीटा, लाख रुपये भी छीना, दो पर केस दर्ज
प्रयागराज के मऊआइमा में एक युवती को आरोपियों ने सुनसान जगह पर बुलाकर उससे एक लाख रुपये छीन लिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और उसे दुपट्टे से बाइक में बांधकर सड़क पर घसीटा। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
संसू, जागरण, हरिसेनगंज (प्रयागराज)। एक साल से युवक और युवती की दोस्ती प्रगाढ़ता में बदल गई। विश्वास में लेकर प्रेमिका को एक लाख रुपये के साथ एकांत में मिलने के लिए बुलाया। वह जब अपना घर छोड़कर उसके साथ जीवन बिताने के लिए पहुंची तो उसका पैसा छीन लिया। साथ चलने की जिद पर अड़ी युवती की पहले पिटाई की।इसके बाद उसे बाइक में बांधकर एक किलोमीटर दूर तक घसीट ले गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मऊआइमा क्षेत्र के एक गांव की एक महिला का आरोप है कि एक अक्टूबर की देर शाम उसकी पुत्री को सरांय सुल्तान उर्फ पूरे मखदूम के रहने वाले अंकित पटेल ने घर से एक लाख रुपये लेकर मिलने के लिए बुलाया। उस स्थान पर पहुंचने पर उससे पैसे छीन लिए। जब उसकी बेटी ने उनके साथ चलने की जिद की, तो उसके साथ मारपीट की गई।
यह भी पढ़ें- Allahabad HC ने मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के आरोपित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, प्रकरण में दो आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार
यह भी आरोप लगाया कि युवती के दुपट्टे से उसका हाथ बाइक में बांधकर एक किलोमीटर घसीटा गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। शोर शराबा सुन ग्रामीण दौड़े तो आरोपित अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पीड़ित युवती को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने प्रेमी और उसके साथी की बाइक बरामद कर ली।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसे, नदी में डूबने से दो की मौत, शंकरगढ़ और बहरिया में हादसा
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अंकित पटेल पुत्र दिनेश निवासी सरांय सुल्तान उर्फ पूरे मखदूम व एक अन्य उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर मऊआइमा पंकज अवस्थी के अनुसार पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ़्तारी का प्रयास चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।