प्रयागराज में एक विक्षिप्त प्रेमी की करतूत, युवती को बाइक में दुपट्टे से बांध 1 किमी घसीटा, लाख रुपये भी छीना, दो पर केस दर्ज

प्रयागराज के मऊआइमा में एक युवती को आरोपियों ने सुनसान जगह पर बुलाकर उससे एक लाख रुपये छीन लिए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और उसे दुपट्टे से बाइक में बांधकर सड़क पर घसीटा। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

संसू, जागरण, हरिसेनगंज (प्रयागराज)। एक साल से युवक और युवती की दोस्ती प्रगाढ़ता में बदल गई। विश्वास में लेकर प्रेमिका को एक लाख रुपये के साथ एकांत में मिलने के लिए बुलाया। वह जब अपना घर छोड़कर उसके साथ जीवन बिताने के लिए पहुंची तो उसका पैसा छीन लिया। साथ चलने की जिद पर अड़ी युवती की पहले पिटाई की।इसके बाद उसे बाइक में बांधकर एक किलोमीटर दूर तक घसीट ले गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें