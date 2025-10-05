PCS Pre Exam 2025 : 12 अभ्यर्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक की लगेगी ड्यूटी, प्रयागराज में 67 केंद्र, 28 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी
PCS Pre Exam 2025 प्रयागराज में पीसीएस-प्री 2025 परीक्षा के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं। यहां 28 हजार से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देंगे। प्रत्येक 12 छात्रों पर एक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है । परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी जिसके लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PCS Pre Exam 2025 के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। परीक्षा में 12 अभ्यर्थी पर एक कक्ष निरीक्षक की तैनाती की जाएगी। यही नहीं इन कक्ष निरीक्षकों को लोकसेवा आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही जिला प्रशासन विशेष प्रशिक्षण देगा, जिससे परीक्षा नकलविहीन सकुशल संपन्न हो सके। परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है।
कल दोपहर होगा प्रशिक्षण
लोकसेवा आयोग की ओर से 12 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा में जनपद में 28368 अभ्यर्थी हैं। इसके लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए जाएंगे। इनकी सूची तैयार हो चुकी है, जिन्हें सोमवार को तीन बजे जिला पंचायत सभागार में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Allahabad University : तीन छात्रावासों में कक्ष आवंटन को काउंसिलिंग कल, स्नातक के नवप्रवेशी इन निर्देशों पर दें ध्यान
2600 कक्ष निरीक्षकों की लगेगी ड्यूटी
इसी तरह लगभग 2600 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कक्ष निरीक्षकों की स्पेशल ब्रीफिंग आठ अक्टूबर को होगी। एडीएम सिटी सत्यम कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा दो पालियों सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर आयोग के निर्देश के अनुसार सभी तैयारी कराई जा रही हैं।
यह भी पढ़ें- CBSE Exam 2026 : माडल प्रश्नपत्रों से प्रयागराज के विद्यार्थी करेंगे अभ्यास, बोर्ड परीक्षा की संभावित समय सारिणी घोषित
वैध पहचान पत्र और प्रवेश पत्र आवश्यक
नकलविहीन परीक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। उम्मीदवारों को दो पासपोर्ट साइज की फोटो, वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर ऐसी किसी भी सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं है जो नियमों के विरुद्ध हो। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।