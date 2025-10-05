PCS Pre Exam 2025 : 12 अभ्यर्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक की लगेगी ड्यूटी, प्रयागराज में 67 केंद्र, 28 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी

PCS Pre Exam 2025 प्रयागराज में पीसीएस-प्री 2025 परीक्षा के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं। यहां 28 हजार से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देंगे। प्रत्येक 12 छात्रों पर एक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है । परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगी जिसके लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PCS Pre Exam 2025 के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। परीक्षा में 12 अभ्यर्थी पर एक कक्ष निरीक्षक की तैनाती की जाएगी। यही नहीं इन कक्ष निरीक्षकों को लोकसेवा आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही जिला प्रशासन विशेष प्रशिक्षण देगा, जिससे परीक्षा नकलविहीन सकुशल संपन्न हो सके। परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें