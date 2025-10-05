Language
    Allahabad University : तीन छात्रावासों में कक्ष आवंटन को काउंसिलिंग कल, स्नातक के नवप्रवेशी इन निर्देशों पर दें ध्यान

    By Mritunjay mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    Allahabad University के एसएसएल और एसकेवी छात्रावासों में कमरा आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को मूल प्रमाण पत्र और अभिभावकों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। एसकेवी में 6 से 10 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। एसएसएल छात्रावास में भी आवंटन प्रक्रिया शुरू हो रही है। महादेवी वर्मा छात्रावास का दूसरा कटआफ भी जारी कर दिया गया है।

    Allahabad University एसएसएल, एसकेवी और एमडीवी छात्रावास में कक्ष आवंटन सोमवार को होगा। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University के स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2025–26 में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए एसएसएल और श्यामजी कृष्ण वर्मा (एसकेवी) छात्रावास में कक्ष आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरिट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्रों और अभिभावक के साथ उपस्थित होकर औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसकेवी छात्रावास में 6 से 10 अक्टूबर तक प्रवेश

    एसकेवी छात्रावास में 6 से 10 अक्टूबर के बीच सुबह 11 से दोपहर दाे बजे तक प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी। प्रवेश के समय ही छात्रों को अपनी फीस भी छात्रावास कार्यालय में अानलाइन जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में दाखिला स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी चयनित छात्रों को समय पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

    एसएसएल में भी कल से आवंटन, छात्र अभिभावक संग आएं

    Allahabad University इसी क्रम में एसएसएल छात्रावास में भी सोमवार से आवंटन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। छात्रावास प्रशासन ने छात्रों से समय पर उपस्थित होकर अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसलिए छात्र निर्धारित अवधि में उपस्थित हों।

    महादेवी वर्मा छात्रावास का दूसरा कटआफ जारी

    Allahabad University इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने महादेवी वर्मा (एमवी) छात्रावास का दूसरा कटआफ जारी कर दिया गया है। कटआफ में जगह बनाने वाली छात्राओं को अभिलेखों के साथ 6 से 11 अक्टूबर के बीच प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। छात्राओं को काउंसिलिंग के समय अभिभावक के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है।