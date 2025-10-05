Allahabad University : तीन छात्रावासों में कक्ष आवंटन को काउंसिलिंग कल, स्नातक के नवप्रवेशी इन निर्देशों पर दें ध्यान

Allahabad University के एसएसएल और एसकेवी छात्रावासों में कमरा आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को मूल प्रमाण पत्र और अभिभावकों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। एसकेवी में 6 से 10 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। एसएसएल छात्रावास में भी आवंटन प्रक्रिया शुरू हो रही है। महादेवी वर्मा छात्रावास का दूसरा कटआफ भी जारी कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University के स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2025–26 में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए एसएसएल और श्यामजी कृष्ण वर्मा (एसकेवी) छात्रावास में कक्ष आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरिट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्रों और अभिभावक के साथ उपस्थित होकर औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

