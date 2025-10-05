Language
    डाक्टर साहब, देखिए इसी सांप ने मुझे डसा है..., पालीथिन में बांधकर 5 किमी बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा युवक, ऐसे बची जान

    By ramesh yadav Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    प्रतापगढ़ जिले में एक अनोखी घटना घटी। रानीपुर पट्टी के शमशाद नामक एक किसान को सांप ने डस लिया। शमशाद ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक पलीथिन में डाला और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में सांप देखकर हड़कंप मच गया। डाक्टर ने तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन देकर जान बचाई।

    प्रतापगढ़ में सांप के काटने के बाद युवक उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जागरण

    संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। इसे साहस कहें, कि समझदारी या फिर जान जोखिम में डालने वाला काम। सांप के डस लेने पर पीड़ित ने दर्द व फिर से डसने की परवाह न करते हुए भाग रहे सांप को पकड़ा और पालीथिन में लेकर अस्पताल पहुंच गया। इससे वहां खलबली मच गई।

    रानीपुर पट्टी का 30 साल का शमशाद किसान है। वह रविवार सुबह घर में बिजली का तार लगा रहा था। इस दौरान उसके पैर में सांप ने डस लिया। कुछ चुभने के एहसास पर उसने नीचे देखा तो सांप उसके पैर के नीचे दबा था। आम तौर पर लोग सांप के डसने पर घबरा जाते हैं। सदमें में पड़ जाते हैं, लेेकिन युवक ने तत्काल सांप को पकड़कर पालीथिन में डाल लिया।

    करीब पांच किलोमीटर बाइक चलाकर सीएचसी पट्टी पहुंचा। उसने इमरजेंसी में चिकित्सक की मेज पर सांप रखा तो कर्मी किनारे हट गए। वहां मौजूद डा. नीरज सिंह ने पीड़ित से पूरी जानकारी ली। सांप को देखा तो वह काफी जहरीला लगा। शमशाद को एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया गया। दो घंटे भर्ती रहने के बाद वह सांप लेकर घर के लिए चला। रास्ते में उसे जंगल में छोड़ दिया।

    चिकित्सक के अनुसार सांप के डसने पर घबराना नहीं चाहिए। इससे हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। पीड़ित तेजी से अस्पताल आ गया। समय रहते इलाज मिल जाने के कारण उनकी जान बच गई।