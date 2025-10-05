डाक्टर साहब, देखिए इसी सांप ने मुझे डसा है..., पालीथिन में बांधकर 5 किमी बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा युवक, ऐसे बची जान

प्रतापगढ़ जिले में एक अनोखी घटना घटी। रानीपुर पट्टी के शमशाद नामक एक किसान को सांप ने डस लिया। शमशाद ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक पलीथिन में डाला और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में सांप देखकर हड़कंप मच गया। डाक्टर ने तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन देकर जान बचाई।

संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। इसे साहस कहें, कि समझदारी या फिर जान जोखिम में डालने वाला काम। सांप के डस लेने पर पीड़ित ने दर्द व फिर से डसने की परवाह न करते हुए भाग रहे सांप को पकड़ा और पालीथिन में लेकर अस्पताल पहुंच गया। इससे वहां खलबली मच गई।

