Diputy CM ब्रजेश पाठक आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन पर तल्ख, बोले- माहौल खराब करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद को लेकर हुए प्रदर्शनों को अनुचित बताया है। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है लेकिन माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने स्वरूपरानी चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का रविवार को प्रयागराज में आगमन हुआ। यहां उन्होंने आइ लव मोहम्मद को लेकर जगह-जगह हुए प्रदर्शन को अनुचित बताया। कहा कि प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन सड़क पर उतर कर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा।

