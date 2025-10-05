Language
    Diputy CM ब्रजेश पाठक आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन पर तल्ख, बोले- माहौल खराब करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद को लेकर हुए प्रदर्शनों को अनुचित बताया है। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है लेकिन माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने स्वरूपरानी चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए।

    प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करते उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का रविवार को प्रयागराज में आगमन हुआ। यहां उन्होंने आइ लव मोहम्मद को लेकर जगह-जगह हुए प्रदर्शन को अनुचित बताया। कहा कि प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन सड़क पर उतर कर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा

    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वे सपा शासन काल को देख लें। उस समय हर तरफ माफिया और गुंडा राज हुआ करता था। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पूर्ण बहुमत से भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार बनने का भी दावा किया।

    एसआरएन अस्पताल में अव्यवस्था देख जताई नाराजगी

    उप मुख्यमंत्री ने स्वरूपरानी चिकित्सालय (एसआरएन हास्पिटल) का निरीक्षण किया। वहां अव्यवस्थाओं को देखा तो इस पर कड़ी नाराजगी जताई। जगह-जगह टूटी फर्श को तत्काल बनवाने का निर्देश दिया। करीब 20 मिनट तक इमरजेंसी, ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने के साथ मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्था के बारे में पूछता।

    अस्पताल को उच्चकृत करने का दिया आश्वासन

    अनौपचारिक बातचीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जल्द ही एसआरएन अस्पताल को उच्चीकृत किया जाएगा। बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर शीघ्र बैठक करके पूरी कार्ययोजना को सबके सामने रखा जाएगा।