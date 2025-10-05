Prayagraj News : दिल्ली घूमकर आए छात्र की फंदे पर लटकी मिली लाश, आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी गुत्थी

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिल्ली से लौटने के बाद एक छात्र संदिग्ध रूप से मृत पाया गया। शव फांसी पर लटका मिला। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है जबकि पुलिस आत्महत्या मान रही है। पुलिस मोबाइल लेकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक सप्ताह तक दिल्ली में घूमने के बाद घर लौटे 19 वर्षीय छात्र शिखर मिश्रा की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली। घरवालों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि धूमनगंज पुलिस आत्महत्या बता रही है। छात्र के मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

धूमनगंज थाना क्षेत्र ग्यासुद्दीनपुर मुहल्ला निवासी ज्ञान प्रकाश मिश्रा आरटीओ आफिस के पास प्राइवेट काम करते हैं। उसका इकलौता बेटा शिखर कौशांबी स्थित एक निजी कालेज से बीए की पढ़ाई करता था। वह दिल्ली में एक सप्ताह तक घूमने के बाद शुक्रवार को घर लौटा था।