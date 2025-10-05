Language
    Prayagraj News : दिल्ली घूमकर आए छात्र की फंदे पर लटकी मिली लाश, आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी गुत्थी

    By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:12 PM (IST)

    प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिल्ली से लौटने के बाद एक छात्र संदिग्ध रूप से मृत पाया गया। शव फांसी पर लटका मिला। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है जबकि पुलिस आत्महत्या मान रही है। पुलिस मोबाइल लेकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    प्रयागराज के धूमनगंज में छात्र की फंदे पर लटकी मिली लाश, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक सप्ताह तक दिल्ली में घूमने के बाद घर लौटे 19 वर्षीय छात्र शिखर मिश्रा की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली। घरवालों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि धूमनगंज पुलिस आत्महत्या बता रही है। छात्र के मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

    धूमनगंज थाना क्षेत्र ग्यासुद्दीनपुर मुहल्ला निवासी ज्ञान प्रकाश मिश्रा आरटीओ आफिस के पास प्राइवेट काम करते हैं। उसका इकलौता बेटा शिखर कौशांबी स्थित एक निजी कालेज से बीए की पढ़ाई करता था। वह दिल्ली में एक सप्ताह तक घूमने के बाद शुक्रवार को घर लौटा था।

    शनिवार को उसकी मां नीलम एक रिश्तेदार के घर गई थीं। रात को घर पर शिखर ने खाना बनाकर अपने पिता को खिलाया। इसके बाद कमरे में चला गया। देर रात जब प्रकाश अपने बेटे के कमरे की तरफ गए तो दरवाजा बंद था। आवाज लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला।

    अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुए तो शिखर फंदे पर लटका था। पैर जमीन पर था, जिस पर घरवालों और पड़ोसियों ने खुदकशी से इन्कार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। हालांकि वह कारण नहीं बता रहे।

    इस संबंध में इंस्पेक्टर धूमनगंज अमरनाथ राय का कहना है कि प्रथम दृष्टया लड़के ने आत्महत्या की है। उसके मोबाइल को कब्जे में लेकर कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ होगी।