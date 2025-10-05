प्रयागराज में दरिंदगी, परिवार के युवक ने 4 वर्षीय मासूम बालिका से किया दुष्कर्म, टाफी दिलाने के बहाने घर से ले गया था

समाज को कलंकित करने वाली घटना प्रयागराज के गंगापार स्थित मऊआइमा इलाके में हुई। यहां परिवार के ही एक युवक ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया। उसे टाफी दिलाने के बहाने घर से ले गया था। गंदी हरकत करने के बाद आरोपित फरार हो गया। वहीं बालिका की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है।

इस जघन्य वारदात के बाद पीड़ित मासूम की हालत गंभीर होने पर उसके परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद बालिका को एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। वहां उसका उपचार चल रहा है। हालांकि हालत गंभीर बताई जा रही है।