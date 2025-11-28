Language
    वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत से टकराया मवेशी, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, प्रयागराज में रामबाग स्टेशन के निकट घटना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन के पास एक मवेशी से टकरा गई। लोको पायलट की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। टक्कर से मवेशी की मौत हो गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रेन लगभग 10 मिनट तक रुकी रही। रेलवे कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी किया और ट्रैक को साफ करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।

    प्रयागराज में रामबाग रेलवे स्टेशन के निकट मवेशी से टक्कर के बाद ट्रैक पर खड़ी वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत।‌ साभार : एडवोकेट सुधांशु मौर्य एक्स हैंडल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शुक्रवार शाम वाराणसी से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (22435) एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई। शाम करीब 4:15 बजे जब ट्रेन बैरहना से प्रयागराज जंक्शन की ओर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी रामबाग रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर अचानक एक मवेशी आ गया।

    लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा 

    लोको पायलट की सूझबूझ ने बड़ी अनहोनी टाल दी। जैसे ही मवेशी दिखा, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक गई, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के अचानक रुकने से कोचों में यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, पर कोई यात्री घायल नहीं हुआ।

    रेलवे कंट्रोल रूम अलर्ट जारी

    घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कंट्रोल रूम अलर्ट जारी हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे की टीम फौरन मौके पर पहुंची और मृत मवेशी को ट्रैक से हटाया। करीब 10 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही, इसके बाद उसे रवाना कर दिया गया। इस छोटी-सी रुकावट की वजह से वंदे भारत प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर 11 मिनट की देरी से पहुंची।

    वीडियो प्रसारित, यात्रियों ने जताया गुस्सा

    इधर, वंदे भारत में फंसे मृत मवेशी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो खलबली मच गई। यात्रियों ने मवेशियों के ट्रैक पर आने की समस्या पर गुस्सा जताया। पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लोको पायलट ने स्थिति को बेहद ही संवेदनशीलता से संभाला। ट्रैक क्लियर होने के बाद वंदे भारत को सुरक्षित आगे भेजा गया।

