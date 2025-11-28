Language
    प्रयागराज माघ मेला के दौरान रेलवे यात्रियों को देगा राहत, दूरदराज से श्रद्धालु बिना परेशानी सीधे पहुंच सकेंगे मेला क्षेत्र

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    प्रयागराज माघ मेला के लिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। ग्वालियर, इटारसी, कानपुर से प्रयागराज तक सीधी ट्रेनें चलेंगी। ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस अब फतेहपुर तक, इटारसी-प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस चुनार तक और कानपुर-सूबेदारगंज मेमू भी चुनार तक जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

    प्रयागराज माघ मेला में अन्य जनपदों से प्रयागराज संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे विशेष सुविधा देगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नए साल का आगाज होते ही संगम नगरी एक बार फिर आस्था के रंग में रंगने वाली है। माघ मेला शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी हैं और रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देगा। महाकुंभ की तरह इस बार माघ मेला में भी लाखों लोग आने की उम्मीद है, इसलिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को प्रयागराज से आगे तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब दूरदराज के यात्री बिना परेशानी के सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे।

    ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस फतेहपुर तक जाएगी 

    सबसे बड़ी खुशखबरी ग्वालियर वालों के लिए है। ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11801) अब फतेहपुर तक जाएगी। यानी ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से चलकर यह ट्रेन सीधे फतेहपुर तक पहुंचेगी। वापसी में 11802 प्रयागराज-ग्वालियर एक्सप्रेस फतेहपुर से चलेगी। यह सुविधा एक जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक रहेगी।

    इटारसी-प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस चुनार तक चलेगी

    इसी तरह मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए इटारसी-प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस (11273) अब चुनार तक चलेगी। जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर होते हुए यह ट्रेन चुनार तक जाएगी, जिससे वाराणसी-मीरजापुर क्षेत्र के श्रद्धालुओं को भी बहुत फायदा होगा। वापसी में 11274 चुनार से इटारसी तक चलेगी। यह विस्तार भी एक जनवरी से 16 फरवरी तक रहेगा।

    कानपुर-सूबेदारगंज मेमू चुनार तक जाएगी

    कानपुर और आसपास के इलाकों से भी लोगों का आवागमन आसान होगा। कानपुर-सूबेदारगंज मेमू (64591 और 64593) अब चुनार तक जाएगी, जबकि कुछ अन्य मेमू ट्रेनें फतेहपुर तक चलेंगी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से आने वाली ट्रेनें (63237, 64595) भी फतेहपुर तक बढ़ाई गई हैं। इटावा-कानपुर पैसेंजर तक को फतेहपुर तक चलाने का फैसला किया गया है।

    आप भी संगम स्नान को आने वाले हैं तो परेशान न हों 

    आप भी माघ स्नान करने संगम आ रहे हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। ग्वालियर से फतेहपुर, इटारसी से चुनार, कानपुर से सीधे प्रयागराज तक रेलवे ने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया है। बस टिकट कन्फर्म कराइए और संगम की पवित्र पुकार पर चल दीजिए।

    स्टेशनों पर वेटिंग रूम, पानी-शौचालय की व्यवस्था भी

    एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पिछले माघ मेला और महाकुंभ के अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया गया है। भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर, वेटिंग रूम और पानी-शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है।

