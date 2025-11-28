Magh Mela 2026 प्रयागराज माघ मेला को लेकर रेलवे का बड़ा प्लान, महाकुंभ सा होगा प्रचार, बुकलेट यात्रियों की करेगी मदद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 प्रयागराज का माघ मेला अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा ब्रांड बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिनों महाकुंभ को दुनिया ने देखा। इस बार माघ मेला को भी वैसी ही चमक-दमक और भव्यता देने की योजना रेलवे ने बनाई है। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा जोर प्रचार पर है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु ट्रेन से ही प्रयागराज पहुंचते हैं। इसलिए रेलवे चाहता है कि ज्यों ही यात्री ट्रेन में चढ़ें, उसी पल से उन्हें माघ मेला की भव्यता का अहसास होने लगे।

प्लेटफार्म पर यात्रियों को बांटे जाएंगे पंपलेट Magh Mela 2026 रेलवे ने इसके लिए बड़ी निविदा जारी की है। अब देश के बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर माघ मेला का प्रचार दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे व्यस्त स्टेशनों पर रंग-बिरंगे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और सन बोर्ड लगेंगे। इन पर कट विनायल से सुंदर डिजाइन बनाए जाएंगे जो दूर से ही लोगों का ध्यान खींचेंगे। प्लेटफार्म पर जहां-जहां यात्री रुकते हैं, वहां हैंड बिल और पंपलेट बांटे जाएंगे ताकि हर हाथ में माघ मेला की जानकारी पहुंचे।

यात्रियों को सही दिखा दिखाएंगे ग्लो साइन बोर्ड Magh Mela 2026 रात में भी ये बोर्ड चमकेंगे। इसके लिए ग्लो-साइन बोर्ड और रेट्रो-रिफलेक्टिव साइनेज लगाए जाएंगे। अंधेरे में भी ये चमकते रहेंगे और यात्रियों को सही दिशा दिखाते रहेंगे। स्टेशन के बाहर, अंदर, टिकट काउंटर के पास, वेटिंग रूम में – हर जगह माघ मेला का रंग दिखेगा। रेलवे का मकसद है कि जो यात्री कहीं और जा रहे हों, वह भी सोचे कि एक बार प्रयागराज हो आएं।

रंगीन बुकलेट में माघ मेला का नक्शा दिखेगा Magh Mela 2026 खास बात यह है कि हर श्रद्धालु को एक रंगीन बुकलेट दी जाएगी। यह कोई साधारण पर्चा नहीं होगा। इसमें माघ मेला का पूरा नक्शा होगा, स्नान की तिथियां होंगी, प्रमुख अखाड़ों की जानकारी होगी, संगम तक पहुंचने के रास्ते बताए जाएंगे, बस-टैक्सी की जानकारी होगी, मेला क्षेत्र में कहां रुकना है, कहां खाना है, कहां पूजा-पाठ की सामग्री मिलेगी। यह सब कुछ एक ही किताब में होगी। इसे देखकर कोई भी पहली बार आने वाला श्रद्धालु बिना परेशानी के मेला घूम सकेगा।

स्टेशनों को भी मेला की थीम से सजाया जाएगा रेलवे सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा, बल्कि स्टेशनों को भी मेला के थीम से सजाएगा। प्रयागराज के सभी स्टेशनों प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, फाफामऊ, नैनी, छिवकी रेलवे स्टेशनों पर विशेष सजावट होगी। वीआइपी लाउंज से लेकर सामान्य वेटिंग हाल तक, हर जगह माघ मेला की थीम दिखेगी। ट्रेनों में भी अनाउंसमेंट होंगे, डिब्बों में पोस्टर लगेंगे। कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उन ट्रेनों के बाहर भी माघ मेला का बड़ा-बड़ा लोगो और फोटो लगाए जाएंगे।

माघ मेला की हो रही ब्रांडिंग रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले महाकुंभ में जिस तरह दुनिया भर के लोग प्रयागराज आए थे, उसी तरह इस बार माघ मेला में भी लाखों-करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। इसलिए पहले से ही ब्रांडिंग शुरू कर दी गई है। माघ मेला 2026 को यादगार बनाने के लिए अभी से जोर-शोर से तैयारी चल रही है। प्रचार के साथ-साथ स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर, पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है।

इस बार माघ मेला कुछ अलग होने वाला है माघ मेला अब सिर्फ प्रयागराज वासियों का मेला नहीं रहा। यह देश-दुनिया के श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा स्नान पर्व बनने जा रहा है। रेलवे इसे महाकुंभ की तरह चमकाना चाहता है और इसके लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अगले कुछ दिनों में जैसे-जैसे प्रचार बढ़ेगा, देश के कोने-कोने में एक ही बात गूंजेगी इस बार माघ मेला कुछ अलग होने वाला है। उम्मीद है कि इस बार माघ मेला में लगभग 15 करोड़ लोग आएंगे।