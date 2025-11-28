Magh Mela 2026 : ...तो प्रमुख स्नान पर्वों पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेंगे, जनरल या आरक्षित टिकट वाले ही ट्रेनों तक पहुंचेंगे
Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। केवल आरक्षित और जनरल टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। यह फैसला मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जैसे मुख्य स्नान पर्वों पर लागू होगा। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 में इस बार रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्नान पर्वों के दिनों में प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग सकती है। भीड़ प्रबंधन के लिए यह प्रस्ताव तैयार हुआ है। स्टेशन के अंदर केवल वही यात्री जा सकेंगे जिनके पास जनरल या आरक्षित टिकट होगा। मेले में आने-जाने वालों को छोड़कर कोई भी रिश्तेदार या साथी प्लेटफार्म तक नहीं पहुंच पाएगा।
15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
Magh Mela 2026 माघ मेले में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे, रोडवेज और एयरपोर्ट को सतर्क किया गया है। इसी के अनुसार विभाग अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। रेलवे पर सबसे खास जिम्मेदारी है, क्योंकि लाखों लोग ट्रेन से ही प्रयागराज पहुंचते हैं और वापसी भी करते हैं।
प्लेटफार्म टिकट से स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ जुटती है
Magh Mela 2026 रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफार्म टिकट बिकने से स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ जमा हो जाती है। लोग यात्रियों को छोड़ने या लेने आते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसलिए इस बार महाकुंभ की तरह ही सख्ती की जाएगी। मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर प्लेटफार्म टिकट बंद रहेंगे। जरूरत पड़ी तो सामान्य दिनों में भी भीड़ ज्यादा होने पर यही नियम लागू कर दिया जाएगा।
प्लेटफार्म टिकट बंद करने पर अंतिम मुहर जल्द
Magh Mela 2026 प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सबसे ऊपर है। प्लेटफार्म टिकट बंद करने पर अंतिम मुहर जल्द लग जाएगी।
