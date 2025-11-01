Language
    प्रयागराज के SRN अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, आक्रोशित स्वजन ने कर्मियों से की बदसलूकी, लहराई पिस्टल

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि मृतका के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों से बदसलूकी की और पति ने पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी दी। चिकित्सा अधीक्षक की तहरीर पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल (SRN Kospital) में उपचार के दौरान एक महिला की मौत पर बखेड़ा खड़ा हो गया। आक्रोशित स्वजन ने चिकित्साकर्मियों से बदसलूकी की थी। आरोप लगाया गया कि मृतका के पति ने पिस्टल लहराते हुए जान से मारने तक की धमकी दी थी।

    कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज 

    मामला चिकित्साधिकारियों तक पहुंचा तो पीएमएसएसआइ के चिकित्सा अधीक्षक डा. मोहित जैन ने कोतवाली थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

    हीमोडायलिसिस यूनिट में 27 अक्टूबर का मामला 

    पीएमएसएसआइ के चिकित्सा अधीक्षक डा. मोहित जैन ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि पीएमएसएसवाई भवन स्थित हीमोडायलिसिस यूनिट में 27 अक्टूबर की शाम हीमोडायलिसिस यूनिट में औराई भदोही जनपद की मरीज सीमा सिंह को भर्ती किया गया था। सीमा की करीब दो घंटे बाद डायलिसिस के बाद मौत हो गई। इस पर मृतका के स्वजन हंगामा करने लगे।

    कर्मियों को अपशब्द कहते हुए बदसलूकी का आरोप 

    आरोप है कि मृतका के पति ओमप्रकाश सिंह और उनके तीन-चार साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डायलिसिस टेक्निशियन वीरेंद्र कुशवाहा, नर्सिंग आफिसर शिवानी सिंह, विजय कुमार, आशा पाल, वार्ड ब्याय सुचित और वार्ड स्वीपर कमलेश को अपशब्द कहते हुए बदसलूकी की। पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। इससे हर तरफ अफरातफरी मच गई। कर्मचारी भयभीत हो उठे और जान बचाकर किसी प्रकार वहां से भागे। 

    बोले कोतवाली इंस्पेक्टर

    इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

