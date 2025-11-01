प्रयागराज के SRN अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, आक्रोशित स्वजन ने कर्मियों से की बदसलूकी, लहराई पिस्टल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल (SRN Kospital) में उपचार के दौरान एक महिला की मौत पर बखेड़ा खड़ा हो गया। आक्रोशित स्वजन ने चिकित्साकर्मियों से बदसलूकी की थी। आरोप लगाया गया कि मृतका के पति ने पिस्टल लहराते हुए जान से मारने तक की धमकी दी थी।

कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज मामला चिकित्साधिकारियों तक पहुंचा तो पीएमएसएसआइ के चिकित्सा अधीक्षक डा. मोहित जैन ने कोतवाली थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

हीमोडायलिसिस यूनिट में 27 अक्टूबर का मामला पीएमएसएसआइ के चिकित्सा अधीक्षक डा. मोहित जैन ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि पीएमएसएसवाई भवन स्थित हीमोडायलिसिस यूनिट में 27 अक्टूबर की शाम हीमोडायलिसिस यूनिट में औराई भदोही जनपद की मरीज सीमा सिंह को भर्ती किया गया था। सीमा की करीब दो घंटे बाद डायलिसिस के बाद मौत हो गई। इस पर मृतका के स्वजन हंगामा करने लगे।