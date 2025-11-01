Language
    करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपित का कोर्ट में आत्मसमर्पण, प्रयागराज पुलिस को पटाखा कारोबारी के भतीजे ने दिया चकमा

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    प्रयागराज में, करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी, कादिर के भतीजे कासिफ ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उस पर 25 हजार का इनाम था। पुलिस को इसकी जानकारी बाद में हुई। कासिफ पर आरोप है कि उसने प्री-चार्ज पे कंपनी में रुपये दोगुना करने का लालच देकर कई लोगों से ठगी की। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।(x)

    प्रयागराज पुलिस को चकमा देकर धोखाधड़ी के आरोपित कासिफ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपित पटाखा कारोबारी कादिर के भतीजे कासिफ ने पुलिस को चकमा देकर गुरुवार को जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इसकी जानकारी पुलिस को बाद में हुई तो खलबली मच गई। अब पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है।

    रुपये दोगुना करने का लालच दे सैकड़ों लोगों को ठगा

    शाहगंज थाने में कुछ समय पहले मो. कादिर और उसके भतीजे मो. आसिफ व मो. कासिफ समेत आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन सभी पर आरोप है कि प्री-चार्ज पे कंपनी में रुपये दोगुना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की।

    शाहगंज थाने में धोखाधड़ी का केस कराया था  

    धोखाधड़ी के शिकार लोगों की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई थी। कुछ ही दिन बाद शाहगंज पुलिस ने मो. आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि कादिर, कासिफ व आदिल हाथ नहीं लगे थे।

    फरारी पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था 

    तीनों के फरार होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया। न्यायालय के आदेश पर नौ अक्टूबर को धारा 82 की नोटिस भी आरोपितों के घर पर चस्पा की गई थी। पुलिस की टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी में लगी थीं, लेकिन गुरुवार को कासिफ ने पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

    कादिर व आदिल भी कोर्ट में सरेंडर की फिराक में

    सूत्रों की मानें तो मो. कादिर व आदिल भी न्यायालय में सरेंडर करने के फिराक में हैं। शाहगंज थाना प्रभारी कपिल कुमार का कहना है कि गुरुवार को आरोपित कासिफ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। कासिफ इस पूरे प्रकरण का मास्टर माइंड है। उसे रिमांड पर लेकर पूरे मामले की छानबीन की जाएगी।

