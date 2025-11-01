करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपित का कोर्ट में आत्मसमर्पण, प्रयागराज पुलिस को पटाखा कारोबारी के भतीजे ने दिया चकमा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपित पटाखा कारोबारी कादिर के भतीजे कासिफ ने पुलिस को चकमा देकर गुरुवार को जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इसकी जानकारी पुलिस को बाद में हुई तो खलबली मच गई। अब पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है।

रुपये दोगुना करने का लालच दे सैकड़ों लोगों को ठगा शाहगंज थाने में कुछ समय पहले मो. कादिर और उसके भतीजे मो. आसिफ व मो. कासिफ समेत आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन सभी पर आरोप है कि प्री-चार्ज पे कंपनी में रुपये दोगुना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की।

शाहगंज थाने में धोखाधड़ी का केस कराया था धोखाधड़ी के शिकार लोगों की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई थी। कुछ ही दिन बाद शाहगंज पुलिस ने मो. आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि कादिर, कासिफ व आदिल हाथ नहीं लगे थे।

फरारी पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था तीनों के फरार होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया। न्यायालय के आदेश पर नौ अक्टूबर को धारा 82 की नोटिस भी आरोपितों के घर पर चस्पा की गई थी। पुलिस की टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी में लगी थीं, लेकिन गुरुवार को कासिफ ने पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।