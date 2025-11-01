CJI बीआर गवई कौशांबी में बोले- बच्चे देश के भविष्य हैं, कल का भारत कैसा बनेगा, यह उन्हीं पर है निर्भर

जागरण संवाददाता, कौशांबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। कौशांबी भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है। उन्होंने यहां से शांति, करुणा एवं दया का संदेश दिया, आज यह धरती उसी मार्ग पर चलते हुए प्रगति के पथ पर है।

कालेज के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए उन्होंने बच्चों के विकास और शिक्षा को केंद्रित करते हुए कहा कि बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। कल का भारत कैसा बनेगा, यह उन्हीं पर निर्भर है। वह कौशांबी स्थित महेश्वरी प्रसाद इंटर कालेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

बच्चों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में मनोयोग से योगदान दें सीजेआइ ने शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि देश के संविधान में 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है, इसी संदर्भ पर शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि आप ही बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में मनोयोग से अपना योगदान दें।