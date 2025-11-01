Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CJI बीआर गवई कौशांबी में बोले- बच्चे देश के भविष्य हैं, कल का भारत कैसा बनेगा, यह उन्हीं पर है निर्भर

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कौशांबी में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और कल का भारत कैसा होगा, यह उन पर निर्भर करता है। उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की धरती कौशांबी में शांति, करुणा और दया के संदेश का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि देश के संविधान में 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोशांबी के मूरतगंज में महेश्वरी प्रसाद इंटर कालेज के वार्षिकोत्सव में बोलते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई। जागरण 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। कौशांबी भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की धरती है। उन्होंने यहां से शांति, करुणा एवं दया का संदेश दिया, आज यह धरती उसी मार्ग पर चलते हुए प्रगति के पथ पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालेज के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए 

    उन्होंने बच्चों के विकास और शिक्षा को केंद्रित करते हुए कहा कि बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं। कल का भारत कैसा बनेगा, यह उन्हीं पर निर्भर है। वह कौशांबी स्थित महेश्वरी प्रसाद इंटर कालेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

    बच्चों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में मनोयोग से योगदान दें

    सीजेआइ ने शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि देश के संविधान में 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है, इसी संदर्भ पर शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि आप ही बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में मनोयोग से अपना योगदान दें।

    बच्चों की प्रस्तुतियों की सीजेआइ ने की सराहना 

    सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने बच्चों की प्रस्तुतियों को देखा, खासकर धरती माता को लेकर प्रस्तुत की गई लघु नाटिका की सराहना की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं कालेज के संरक्षक एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रमनाथ समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- तीर्थराज के जनकार्य में रुकावट न हो, बजट कम हो तो भेजें प्रस्ताव, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों से जताई मंशा

    यह भी पढ़ें- Vande Bharat Express : काशी से खजुराहो तक वंदे भारत सप्ताह में छह दिन दौड़ेगी, प्रयागराज में छिवकी को मिला पहला ठहराव