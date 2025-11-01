Puja Special Train : प्रयागराज के रास्ते दानापुर से आनंद विहार जाएगी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन, कब से चलेगी, यहां कब पहुंचेगी?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Puja Special Train रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सुपरफास्ट पूजा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन प्रयागराज के रास्ते दानापुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। गाड़ी संख्या 03291 दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल जाएगी, जबकि 03292 आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर लौटेगी।

दानापुर से 2 नवंबर को व आनंद विहार से 3 को चलेगी Puja Special Train दोनों दिशाओं में सिर्फ एक-एक फेरा होगा। दानापुर से ट्रेन दो नवंबर को शाम 4:15 बजे रवाना होगी। यह आनंद विहार टर्मिनल सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से तीन नवंबर को सुबह 9:30 बजे चलेगी और दानापुर रात 10:30 बजे पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।