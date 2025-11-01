Puja Special Train : प्रयागराज के रास्ते दानापुर से आनंद विहार जाएगी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन, कब से चलेगी, यहां कब पहुंचेगी?
Puja Special Train रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के रास्ते दानापुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई सुपरफास्ट पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच के साथ इकोनॉमी क्लास के कोच भी होंगे। प्रयागराज जंक्शन पर इस विशेष ट्रेन का ठहराव होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Puja Special Train रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सुपरफास्ट पूजा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन प्रयागराज के रास्ते दानापुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। गाड़ी संख्या 03291 दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल जाएगी, जबकि 03292 आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर लौटेगी।
दानापुर से 2 नवंबर को व आनंद विहार से 3 को चलेगी
Puja Special Train दोनों दिशाओं में सिर्फ एक-एक फेरा होगा। दानापुर से ट्रेन दो नवंबर को शाम 4:15 बजे रवाना होगी। यह आनंद विहार टर्मिनल सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से तीन नवंबर को सुबह 9:30 बजे चलेगी और दानापुर रात 10:30 बजे पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।
रात 10:35 बजे पहुंचेगी प्रयागराज
Puja Special Train दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल जाते समय आरा (शाम 4:45-4:47), बक्सर (शाम 5:26-5:28), पंडित दीनदयाल उपाध्याय (रात 8:05-8:15), प्रयागराज (रात 10:35-10:40) और कानपुर सेंट्रल (रात 12:50-12:55) पर ठहराव होगा।
वापसी में प्रयागराज शाम पौने पांच बजे आएगी
वापसी में आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर आते समय कानपुर सेंट्रल (दोपहर 2:35-2:40), प्रयागराज (शाम 4:45-4:50), पंडित दीनदयाल उपाध्याय (रात 7:00-7:10), बक्सर (रात 8:10-8:12) और आरा (रात 8:58-9:00) पर रुकेगी।
ट्रेन में एसी सहित कुल 20 कोच होंगे
सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें चार एसी थर्ड, दो एसी सेकंड, छह स्लीपर, छह इकोनामिक क्लास कोच शामिल हैं। इसके अलावा एक एसएलआर और एक एसएलआर/डी कोच भी लगे हैं।
