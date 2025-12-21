UPPSC Recruitment : उप्र लोक सेवा आयोग करेगा 2,158 पदों पर भर्ती, 22 दिसंबर से आवेदन, किस विभाग में कितने पद?

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC Recruitment राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,158 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP Public Service Commission) ने विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) आधारित आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

अभ्यर्थी 22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन UPPSC Recruitment जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है, वह वेबसाइट पर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर अवश्य प्राप्त कर लें। आयोग की वेबसाइट पर यह विज्ञापन 22 दिसंबर से उपलब्ध होगा। इसी तिथि से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। आवेदन तथा आनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है।

आयोग ने विभागवार पदो का किया है वितरण UPPSC Recruitment आयोग ने विभागवार पदों का विवरण जारी किया है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी आनलाइन माध्यम से ही करना होगा। आवेदन शुल्क एवं फार्म 22 जनवरी तक सबमिट करने के बाद आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार करने का भी अवसर दिया गया है। आवेदन में संशोधन एवं शुल्क में समाधान 29 जनवरी तक किए जा सकेंगे।