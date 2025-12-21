Language
    UPPSC Recruitment : उप्र लोक सेवा आयोग करेगा 2,158 पदों पर भर्ती, 22 दिसंबर से आवेदन, किस विभाग में कितने पद?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    UPPSC Recruitment उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने विभिन्न विभागों में 2,158 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट् ...और पढ़ें

    UPPSC Recruitment 2,158 पदों पर भर्ती का विज्ञापन उप्र लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन करें। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC Recruitment राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,158 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP Public Service Commission) ने विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) आधारित आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

    अभ्यर्थी 22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन 

    UPPSC Recruitment जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है, वह वेबसाइट पर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर अवश्य प्राप्त कर लें। आयोग की वेबसाइट पर यह विज्ञापन 22 दिसंबर से उपलब्ध होगा। इसी तिथि से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। आवेदन तथा आनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है।

    आयोग ने विभागवार पदो का किया है वितरण 

    UPPSC Recruitment आयोग ने विभागवार पदों का विवरण जारी किया है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी आनलाइन माध्यम से ही करना होगा। आवेदन शुल्क एवं फार्म 22 जनवरी तक सबमिट करने के बाद आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार करने का भी अवसर दिया गया है। आवेदन में संशोधन एवं शुल्क में समाधान 29 जनवरी तक किए जा सकेंगे।

    किस विभाग में कितने पद

    - पशुधन विभाग में पशुचिकित्सा अधिकारी के 404 पद
    - विधायी विभाग में विधीक्षण अधिकारी का 01 पद
    - परिवार कल्याण महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पद
    - खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में औषधि निरीक्षक के 26 पद
    - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के 157 पद
    - आयुर्वेद निदेशालय में चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के 168 पद
    - आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी के 884 पद
    - यूनानी निदेशालय में चिकित्साधिकारी (यूनानी) के 25 पद
    - श्रम विभाग में चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक) के 07 पद
    - होम्योपैथी निदेशालय में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 265 पद।

