प्रयागराज में तीन पेज का सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गया युवक, व्यक्तिगत बातों के साथबयां की अपनी परेशानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में बजरंग चौराहा अल्लापुर चौराहे के पास कुल्लू मार्केट के दूसरे तल पर बने कमरे में किराये पर रहने वाले 23 वर्षीय नितीश कुमार ने शुक्रवार देर रात फंदे से लटककर जान दे दी। इसके पहले उसने तीन पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें कुछ व्यक्तिगत बातें लिखीं। जार्जटाउन पुलिस ने सुसाइड नोट के साथ ही उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अल्लापुर के बजरंग चौराहे के पास रहता था नितीश प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थानांतर्गत के बोर्रा सुल्तानपुर निवासी विजय बहादुर सिंह सेवानिवृत्त लेखपाल हैं। उनके पांच बच्चों में नितीश कुमार चौथे नंबर पर था। वह बजरंग चौराहा अल्लापुर के पास स्थित कुल्लू मार्केट के दूसरे तल पर बने कमरे में किराये पर रहता था। उसके साथ एक अन्य युवक भी रहता था।

घरवालों का नहीं रिसीव हुआ फोन नितीश नीट की तैयारी के साथ सिविल लाइंस स्थित एक निजी अस्पताल में पार्ट टाइम काम भी करता था। इधर एक-दो दिन पहले उसका रूम पार्टनर किसी काम से कहीं चला गया। कमरे में नितीश अकेले था। शुक्रवार रात उसके घरवालों ने उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इससे वह घबरा गए।

स्वजन प्रतापगढ़ से यहां पहुंचे, फंदे से लटका था शव शनिवार सुबह स्वजन यहां पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला था। भीतर फंदे से नितीश की लाश लटक रही थी। यह देखकर सभी हतप्रभ रह गए। आसपास के कमरों में रहने वाले छात्रों की भीड़ जुट गई। जार्जटाउन पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

एक पेज हिंदी व दो अंग्रेजी में लिखा था सुसाइड नोट पुलिस को कमरे से तीन पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें शुरूआत का एक पेज हिंदी व दो पेज अंग्रेजी में लिखा गया था। पहले पेज में माता-पिता का नाम लिखा गया, जबकि दो अन्य पेजों में नितीश ने व्यक्तिगत कुछ बातें लिखी थीं। साथ ही अपने परेशानी की वजह को भी बिंदुवार लिखा था। इसमें कुछ नाम भी थे। पुलिस ने मृतक के स्वजन से इस बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता सके।