UP TET Exam : परीक्षा तैयारी के लिए समय कम बचा है, ऐसे में क्या तय समय में टीईटी होना मुश्किल
UP TET Exam उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। 29-30 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा की तिथि अनिश्चित ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP TET Exam शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। परीक्षा आयोजन की तिथि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है, लेकिन यह तय समय में हो पाएगी या नहीं, अभी अनिश्चय है।
आयोग की बैठक में लिया जाएगा निर्णय
UP TET Exam 19 दिसंबर को अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ डाॅ. प्रशांत कुमार ने कहा है कि आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ मंगलवार को प्रस्तावित आयोग की बैठक में इस पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
परीक्षा में करीब सवा माह का समय
UP TET Exam परीक्षा कराने का निर्णय लिए जाने पर लगभग सवा महीने का समय रह जाने पर तैयारी पूरी करना आसान नहीं होगा। इस बीच 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोग में शीतकालीन अवकाश भी प्रस्तावित है। ऐसे में परीक्षा आयोजन मुश्किल है।
लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होगी
UP TET Exam परीक्षा आयोजन के लिए सबसे पहले विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा एजेंसी फाइनल करने के साथ प्रश्नपत्र निर्माण और प्रकाशन का भी कार्य किया जाना है। परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे अभ्यर्थी
चार वर्ष से टीईटी का आयोजन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षक भी इसमें सम्मलित हो सकते हैं, जिन्हें सु्प्रीम कोर्ट ने दो साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण होने को कहा है। हालांकि, सरकार ने इन शिक्षकों के लिए टीईटी को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं।
कम समय में परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण
शुचितापूर्ण परीक्षाओं का आयोजन आयोग अध्यक्ष की प्राथमिकता में है, इसलिए प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस तरह परीक्षा आयोजन की तैयारी करीब सवा महीने में पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की बैठक में परीक्षा स्थगित करने पर निर्णय लिया जा सकता है।
