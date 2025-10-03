UPPSC PCS Exam 2025 : पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निकट, बहुत से छात्रों को प्रवेशपत्र नहीं मिले, आयोग में जताया आक्रोश

UPPSC PCS Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को है लेकिन कई छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिला है। छात्रों का कहना है कि शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश पत्र नहीं आने से परीक्षा पर संकट है। छात्र नेता आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग से संपर्क किया और समाधान की मांग की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC PCS Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है। प्रवेशपत्र भी जारी हो चुका है। हालांकि काफी संख्या में ऐसे भी छात्र हैं, जिनका प्रवेशपत्र अभी तक नहीं आया है। छात्रों का कहना है कि पेमेंट होने के बाद भी प्रवेशपत्र नहीं आने से अब उनकी परीक्षा पर संकट खड़ा हो गया है।

UPPSC PCS Exam 2025 इस समस्या को लेकर छात्रनेता आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में प्रयागराज स्थित उप्र लोक सेवा आयोग आयोग पहुंचे छात्रों ने अधिकारी से कहा कि अभी तक ऐसे करीब दो हजार छात्र हैं, जिनका प्रवेशपत्र नहीं आया है जबकि समय पर शुल्क भुगतान कर दिया था।