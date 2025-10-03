UPPSC PCS Exam 2025 : पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निकट, बहुत से छात्रों को प्रवेशपत्र नहीं मिले, आयोग में जताया आक्रोश
UPPSC PCS Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को है लेकिन कई छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिला है। छात्रों का कहना है कि शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश पत्र नहीं आने से परीक्षा पर संकट है। छात्र नेता आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग से संपर्क किया और समाधान की मांग की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC PCS Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है। प्रवेशपत्र भी जारी हो चुका है। हालांकि काफी संख्या में ऐसे भी छात्र हैं, जिनका प्रवेशपत्र अभी तक नहीं आया है। छात्रों का कहना है कि पेमेंट होने के बाद भी प्रवेशपत्र नहीं आने से अब उनकी परीक्षा पर संकट खड़ा हो गया है।
UPPSC PCS Exam 2025 इस समस्या को लेकर छात्रनेता आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में प्रयागराज स्थित उप्र लोक सेवा आयोग आयोग पहुंचे छात्रों ने अधिकारी से कहा कि अभी तक ऐसे करीब दो हजार छात्र हैं, जिनका प्रवेशपत्र नहीं आया है जबकि समय पर शुल्क भुगतान कर दिया था।
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुकेगी धांधली, वर-वधू की बायोमीट्रिक दर्ज होगी उपस्थिति, प्रयागराज में कब लागू होगा?
आशुतोष पांडेय ने कहा कि इस कारण प्रतियोगी छात्र गहरी चिंता और असमंजस की स्थिति में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से आयोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। इस संबंध में प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडेय, सक्षम, रोली यादव, आयुषी और कर्नल मिश्र सहित अन्य अभ्यर्थी लगातार आयोग से संपर्क कर रहे हैं।
यूपीपीएससी की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को होना है। परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में बनाए गए 1,435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 6.26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एडमिट कार्ड न मिलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश और निराशा दोनों है।
यह भी पढ़ें- Prayagraj News : चारपाई पर सो रही युवती रहस्यमय तरीके से गायब, खून के धब्बे मिले, परिवार के लोगों में अनहोनी की आशंका,
प्रतियोगियों का कहना है कि परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में यदि समय रहते उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ तो वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। छात्रों ने आयोग से मांग की है कि इस समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाए, ताकि वे निश्चिंत होकर परीक्षा की तैयारी कर सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।