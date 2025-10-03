Prayagraj News : चारपाई पर सो रही युवती रहस्यमय तरीके से गायब, खून के धब्बे मिले, परिवार के लोगों में अनहोनी की आशंका,

Language
    प्रयागराज के सरायइनायत क्षेत्र के धमौइया गांव में युवती रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। परिवार के अनुसार वह बरामदे में सो रही थी और सुबह चारपाई के नीचे खून के धब्बे मिले। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। डाग स्क्वायड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। परिवार किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    प्रयागराज के सरायइनायत इलाके में युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने की पुलिस जांच कर रही है।

    संसू, हनुमानगंज‌‌ (प्रयागराज)। गंगापार के सरायइनायत थाना क्षेत्र में एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। धमौइया गांव में गुरुवार की रात वह घर के बरामदे में सो रही थी। सुबह परिवार वालों ने उसे गायब देखा। चारपाई के नीचे खून के धब्बे पाए जाने से परिवार में किसी अनहोनी की आशंका व्याप्त है।

    घटना की सूचना पाकर मौके पर एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह व सरायइनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता पहुंचे। उन्होंने गहनता से जांच-पड़ताल करने के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ की। कुछ देर बाद पहुंची डाग स्क्वायड की टीम ने साक्ष्य संकलित किए।

    धमोइया गांव निवासी अशर्फीलाल साहू की 23 वर्षीय पुत्री अंजलि साहू व उसके माता-पिता गुरुवार रात घर के बरामदे में सोए हुए थे। बताया जाता है कि रात करीब दो बजे असर्फीलाल की नींद खुली तो अंजलि अपनी चारपाई पर नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद बाथरूम गई होगी और वे फिर सो गए।

    करीब एक घंटे बाद मां मनोरमा उठी तो उसने भी देखा कि बेटी अंजलि गायब थी। उसने अशर्फीलाल को जगाया तो पता चला वह रात दो बजे से ही चारपाई पर नहीं है। उसकी चारपाई के नीचे दो जगह खून के धब्बे देख परिवार के लोग घबरा उठे।

    घर के अंदर तथा आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी जब अंजलि का कहीं नहीं पता चला तो अशर्फीलाल ने गांव के प्रधान को बुलाया और घटना की जानकारी दी। प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी की मोबाइल अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

    वहीं चारपाई के नीचे दो जगह खून के धब्बे पाए जाने से परिवार में किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। अशर्फीलाल की गांव में ही किराने की दुकान है। उन्होंने बताया कि दो बेटों और तीन बेटियों मे अंजलि सबसे छोटी है। उसने बीकाम की पढ़ाई की है।