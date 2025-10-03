Prayagraj News : चारपाई पर सो रही युवती रहस्यमय तरीके से गायब, खून के धब्बे मिले, परिवार के लोगों में अनहोनी की आशंका,

प्रयागराज के सरायइनायत क्षेत्र के धमौइया गांव में युवती रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। परिवार के अनुसार वह बरामदे में सो रही थी और सुबह चारपाई के नीचे खून के धब्बे मिले। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। डाग स्क्वायड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। परिवार किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

संसू, हनुमानगंज‌‌ (प्रयागराज)। गंगापार के सरायइनायत थाना क्षेत्र में एक युवती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। धमौइया गांव में गुरुवार की रात वह घर के बरामदे में सो रही थी। सुबह परिवार वालों ने उसे गायब देखा। चारपाई के नीचे खून के धब्बे पाए जाने से परिवार में किसी अनहोनी की आशंका व्याप्त है।

घटना की सूचना पाकर मौके पर एसीपी थरवई चंद्रपाल सिंह व सरायइनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता पहुंचे। उन्होंने गहनता से जांच-पड़ताल करने के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ की। कुछ देर बाद पहुंची डाग स्क्वायड की टीम ने साक्ष्य संकलित किए।

करीब एक घंटे बाद मां मनोरमा उठी तो उसने भी देखा कि बेटी अंजलि गायब थी। उसने अशर्फीलाल को जगाया तो पता चला वह रात दो बजे से ही चारपाई पर नहीं है। उसकी चारपाई के नीचे दो जगह खून के धब्बे देख परिवार के लोग घबरा उठे।

घर के अंदर तथा आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी जब अंजलि का कहीं नहीं पता चला तो अशर्फीलाल ने गांव के प्रधान को बुलाया और घटना की जानकारी दी। प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी की मोबाइल अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है।