मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुकेगी धांधली, वर-वधू की बायोमीट्रिक दर्ज होगी उपस्थिति, प्रयागराज में कब लागू होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली रोकने के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब वर-वधुओं की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज की जाएगी जिसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा। प्रयागराज में नवंबर में 729 जोड़ों के सामूहिक विवाह से इस नियम का पालन शुरू होगा। इस पहल से सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी की आशंका कम होगी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिस तरह से सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में बायोमीट्रिक से अधिकारियों-कर्मचारियों की हाजिरी लगती है, अब ठीक वैसे ही सामूहिक विवाह में वर-वधुओं की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। शासन से इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब नवंबर में प्रस्तावित अगले समारोह से इस पर अमल होगा।

शासन की ओर से बनाया गया नया नियम गरीबों की बेटियों की शादी भी धूमधाम से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह के आयोजन कराता है। योजना में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं।

अभी तक विवाह स्थल पर मैनुअल उपस्थिति होती थी दर्ज अब वर और वधुओं की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का आदेश आया है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह के पंडाल में वर-वधुओं की मैनुअल उपस्थिति दर्ज की जाती थी। अब व्यवस्था बदल गई है।