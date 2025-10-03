Language
    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुकेगी धांधली, वर-वधू की बायोमीट्रिक दर्ज होगी उपस्थिति, प्रयागराज में कब लागू होगा?

    By Surya Prakash Tiwari Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली रोकने के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब वर-वधुओं की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज की जाएगी जिसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा। प्रयागराज में नवंबर में 729 जोड़ों के सामूहिक विवाह से इस नियम का पालन शुरू होगा। इस पहल से सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी की आशंका कम होगी।

    धोखाधड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दूल्हा-दुल्हन की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिस तरह से सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में बायोमीट्रिक से अधिकारियों-कर्मचारियों की हाजिरी लगती है, अब ठीक वैसे ही सामूहिक विवाह में वर-वधुओं की उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। शासन से इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब नवंबर में प्रस्तावित अगले समारोह से इस पर अमल होगा।

    शासन की ओर से बनाया गया नया नियम

    गरीबों की बेटियों की शादी भी धूमधाम से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग सामूहिक विवाह के आयोजन कराता है। योजना में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं।

    अभी तक विवाह स्थल पर मैनुअल उपस्थिति होती थी दर्ज

    अब वर और वधुओं की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का आदेश आया है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह के पंडाल में वर-वधुओं की मैनुअल उपस्थिति दर्ज की जाती थी। अब व्यवस्था बदल गई है।

    आधार कार्ड के डाटा के सहारे बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी

    जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर ने बताया कि सामूहिक विवाह में आवेदन के साथ ही वर-वधू के आधार कार्ड ले लिए जाते हैं। आधार में इनके फिंगर प्रिंट व फेस कैप्चरिंग के लिए डाटा उपलब्ध रहता है। अब समारोह स्थल पर बायोमीट्रिक मशीन भी रखी जाएगी। आधार कार्ड के डाटा के सहारे ही वर-वधू की बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी। इससे गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी।

    नवंबर में होगा 729 जोड़ों का सामूहिक विवाह

    वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,242 जोड़ों की सामूहिक विवाह में शादी कराने का लक्ष्य शासन ने दिया है। इसमें से 513 जोड़ों का विवाह मई में हुए आयोजन में कराया जा चुका है। शेष 729 जोड़ों की शादी अब होनी है। इसके लिए विभाग को शुभ मुहूर्त का इंतजार है।

    अब तक 300 आवेदन आ चुके हैं

    प्रयागराज के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 300 आवेदन आ चुके हैं। दो नवंबर से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। ऐसे में दो नवंबर के बाद ही सामूहिक विवाह कराया जाएगा।