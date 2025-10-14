UPPCS Assistant Professor Recruitment : राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की होड़, 1.14 लाख आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को पूरी हो गई है। इस बार आयोग को 1253 पदों की भर्ती के लिए 1,14,955 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस तरह एक पद के लिए औसतन 92 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा होगी।

28 विषयों में की जाएगी भर्ती यह भर्ती 28 विषयों में की जानी है, जिनमें सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य के लिए हैं। इसके बाद अंग्रेजी में 92, हिंदी और रसायन विज्ञान में 87-87, गणित, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में 79-79, राजनीति विज्ञान में 57 और संस्कृत में 56 पद हैं।

पहली बार आयोग ने लागू की है त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया इस भर्ती में पहली बार आयोग ने त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया लागू की है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर थी, जबकि आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।

किस वर्ग के लिए कितने पद? इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 565, एससी के लिए 232, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 315 और ईडब्ल्यूएस के 111 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आयोग जल्द परीक्षा तिथि और पाठ्यक्रम की घोषणा करेगा।