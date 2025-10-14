Magh Mela 2026 : प्रयागराज में महाकुंभ के बजट से सजेगा माघ मेला, शासन से मिले 42 करोड़ रुपये, मांग 120 करोड़ की

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के बजट के बचे धन से ही माघ मेला 2026 का आयोजन कराया जाएगा। शासन स्तर पर लिए गए निर्णय से प्रयागराज मेला प्राधिकरण को अवगत करा दिया गया है। माघ मेला के आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण की ओर से लगभग 120 करोड़ रुपये की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

महाकुंभ बजट में काफी धन मेला प्राधिकरण के पास है महाकुंभ के बजट से काफी धन मेला प्राधिकरण के पास बचा हुआ है। इस धन से ही शासन ने अभी 42 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद द्वितीय किश्त में बची हुआ राशि जारी करने के निर्देश शासन से ही जारी किए जाएंगे। पहली किश्त से टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बाढ़ से गीली मिट्टी सूखते ही माघ मेला तैयारी का निर्देश शासन की ओर से मेला प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ के चलते गीली हुई जमीन जैसे ही सूखने लगे, मेला क्षेत्र में तेजी से सभी कार्य शुरू करा दिए जाएं। मेला की तैयारियों में जुटे लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल निगम, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों की ओर से विभिन्न कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। ज्यादातर टेंडर फाइनल भी हो चुके हैं। उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि शासन से महाकुंभ के बजट में बचे धन से 42 करोड़ रुपये अभी खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मेला की तैयारियां तेज हो जाएंगी।