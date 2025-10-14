Diwali 2025 : धनतेरस-दीपावली पर प्रयागराज के चौक, कटरा व सिविल लाइंस में प्रतिबंधित रहेगा यातायात, रोके जाएंगे वाहन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। DiWali 2025 दीपावली पर्व पर शहर के प्रमुख बाजारों में काफी भीड़ उमड़ती है। यह हाल धनतेरस से लेकर दीपावली तक रहता है। ऐसे में वाहनों के आवागमन से पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। इसके लिए यातायात सुचारू रखने के लिए धनतेरस से दीपावली तक विशेष प्रबंध किए हैं।

खरीदारों को बाजार में होती है असुविधा DiWali 2025 धनतेरस पर चौक, कटरा व सिविल लाइंस में जबरदस्त भीड़ हो जाती है। ई-रिक्शा व कार से यहां भीषण जाम लग जाता है। इससे यहां खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए यातायात विभाग के अधिकारियों ने कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है।

चौक व कटरा में ई-रिक्शा व कार नहीं चलेंगे धनतेरस से दीपावली तक चौक व कटरा बाजार में ई-रिक्शा व कार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार सिविल लाइंस में धनतेरस पर ई-रिक्शा व कार का आवागमन नहीं होगा। इसे लेकर जगह-जगह बैरीकेडिंग की जाएगी। इसके लिए यातायात के साथ ही संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों को जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

चौक-कटरा में 19 से 21 अक्टूबर तक वाहनों पर प्रतिबंध चौक व कटरा क्षेत्र में 19 से 21 अक्टूबर तक ई-रिक्शा व कार के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की बात तय हुई है। साथ ही सिविल लाइंस क्षेत्र में 19 अक्टूबर को ही ई-रिक्शा व कार के आवागमन को रोकने की बात कही गई है। दोपहिया वाहन को छोड़कर किसी अन्य गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी बाजारों की तरफ जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह बैरीकेडिंग की जाएगी।