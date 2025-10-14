Diwali 2025 : नए GST स्लैब से सामानों की कीमत 1 से 5 हजार तक कम, दीपावली बाजार में बढ़ी रौनक, आकर्षक आफर भी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Diwali 2025 दीपावली को लेकर बाजार सज गए हैं। इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल बाजार में नए आइटम छाए हुए हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आफर्स की धूम मची है। महंगे सामानों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनतेरस व दीपावली पर अच्छे व्यापार की उम्मीद नए जीएसटी स्लैब की वजह से सामानों की कीमत एक हजार से पांच हजार तक कम हुई हैं। इससे कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। धनतेरस व दीपावली पर भी अच्छे व्यापार की उम्मीद जताने के साथ ही 200 करोड़ की बिक्री का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच से दस प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष करीब 170 करोड़ के आसपास कारोबार हुआ था।

ग्राहकों को फाइनेंस की भी दी जा रही सुविधा Diwali 2025 दीपावली से पहले ही कारोबारियों ने पूरी तैयारी कर ली थी। नए आइटमों का स्टाक मंगवा लिया गया है। त्योहार को देखते हुए फाइनेंस की सुविधा ग्राहकों को दी जा रही है। बड़ी खरीदारी पर ग्राहकों के लिए बेहतर उपहार भी हैं। दो टन की एसी सबसे अधिक पसंद की जा रही है। सिंगल से लेकर ट्रिपल डोर फ्रिज भी लोग खरीद रहे हैं।

सामानों पर डिस्काउंट व गारंटी-वारंटी भी Diwali 2025 डबर डोर रेफ्रिजरेटर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। सामान के हिसाब से डिस्काउंट व वारंटी-गारंटी दी जा रही है। अधिकांश ग्राहक ईएमआई पर सामान की खरीद रहे हैं। स्मार्टफोन व कंप्यूटर सेक्टर ने भी लोगों की भीड़ जुटी है। स्मार्टफोन के कई बेहतरीन फीचर से युक्त माडल लोगों को पसंद आ रहे हैं।