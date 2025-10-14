Language
    दीपावली में ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को 'एक ट्रेन-एक कप्तान', NCR के तीनों मंडल प्रयागराज, आगरा व झांसी में होगी व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    दीपावली पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक ट्रेन, एक कप्तान योजना शुरू की है। NCR ने प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में इसे लागू करने का आदेश दिया है। प्रत्येक ट्रेन में एक कप्तान होगा, जो सुरक्षा का नेतृत्व करेगा और आपात स्थिति में कार्रवाई करेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

    दीपावली पर्व के मद्देनजर ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने व्यवस्था की है।

    अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। दीपावली का त्योहार नजदीक है, और इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक खास कदम उठाया है। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने 'एक ट्रेन, एक कप्तान'' योजना शुरू की है, जिसके तहत हर ट्रेन में एक जिम्मेदार कर्मचारी को 'कप्तान' बनाया जाएगा। यह कप्तान ट्रेन की सुरक्षा की कमान संभालेगा और किसी भी आपात स्थिति, जैसे आग या अन्य घटना, से निपटने के लिए तैयार रहेगा। इस पहल का उद्देश्य दीपावली के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए यात्रियों को सुरक्षित और निश्चिंत यात्रा का अनुभव देना है।

    तीनों मंडल के डीआरएम को दिया आदेश

    एनसीआर मुख्यालय से प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रयागराज, झांसी और आगरा के डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) को तुरंत इस योजना को लागू करने का आदेश दिया है। प्रयागराज के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत वरिष्ठ टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई) में से एक को ट्रेन का कप्तान नियुक्त किया जाएगा। यह कप्तान ट्रेन में मौजूद सभी कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करेगा। अगर कोई घटना होती है, तो कप्तान तुरंत कंट्रोल रूम और आपदा प्रबंधन टीम से संपर्क कर स्थिति को नियंत्रित करेगा।

    दीपावली पर ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती है भीड़

    दीपावली के मौके पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसीलिए रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि हर ट्रेन के कप्तान के पास सभी आन-बोर्ड कर्मचारियों के मोबाइल नंबर हों। साथ ही, इन नंबरों को कंट्रोल रूम में भी दर्ज किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। कप्तान का मुख्य काम होगा कि वह ट्रेन में सुरक्षा का माहौल बनाए रखे और यात्रियों को किसी भी तरह की घबराहट से बचाए।

    क्या कहते हैं सीपीआरओ

    यह योजना न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि यात्रियों का भरोसा भी बढ़ाएगी। कप्तान स्टेशन प्रबंधन, आरपीएफ-जीआरपी और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो सके। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे का यह कदम दीपावली के त्योहार को और भी सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

