    प्रयागराज मंडल के सभी टिकट काउंटर पर QR कोड से भुगतान की सुविधा शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत, नकद का झंझट नहीं

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब सभी 276 टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को कैश की झंझट से मुक्ति मिलेगी और टिकट लेने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। यह सुविधा आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट काउंटरों पर उपलब्ध है, जिससे यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा। इस कदम से टिकट वितरण प्रणाली और भी सुविधाजनक बन गई है।

    रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल भुगतान हो सकेगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप ट्रेन में सफर करने की तैयारी कर रहे हैं और टिकट लेने के लिए काउंटर पर कैश (नकद) की कमी या खुले पैसों की टेंशन है, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल ने एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब मंडल के सभी 276 टिकट काउंटरों पर यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यानी, अब टिकट लेने के लिए आपको जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मोबाइल ही टिकट का भुगतान कर देगा।

    सभी आरक्षित व अनारक्षित टिकट काउंटरों पर यह सुविधा

    यह सुविधा प्रयागराज मंडल के सभी आरक्षित (Reserved) और अनारक्षित (Unreserved) टिकट काउंटरों पर उपलब्ध करा दी गई है, जिससे यात्रियों का सफर और भी आसान हो गया है। सभी काउंटर हुए डिजिटल प्रयागराज मंडल में कुल 276 टिकट काउंटर हैं, जिनमें 197 यूटीएस (UTS), 52 पीआरएस (PRS) और 27 यूटीएस-सह-पीआरएस काउंटर शामिल हैं।

    काउंटर क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा से जुड़े

    इन सभी काउंटरों को क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा से जोड़ दिया गया है। यात्री अब केवल क्यूआर कोड स्कैन करके ही नहीं, बल्कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड और यूपीआइ (UPI) के जरिए भी आसानी से टिकट खरीद सकते हैं।

    यह सुविधा यात्रियों को कैश के झंझट से दिलाएगी मुक्ति

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग, हिमांशु शुक्ला के नेतृत्व में यह कदम यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। यह सुविधा न केवल यात्रियों को कैश के झंझट से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि टिकट लेने की प्रक्रिया को भी तेज और सरल बनाएगी।

    ऐसे हुई सुविधा की शुरुआत

    इस नई और आधुनिक सुविधा की शुरुआत 26 जुलाई 2024 को प्रयागराज जंक्शन के एक अनारक्षित टिकट काउंटर पर हुई थी। धीरे-धीरे इसे मंडल के बाकी काउंटरों पर भी लागू किया गया, और 21 अक्तूबर 2024 तक प्रयागराज मंडल के सभी टिकट काउंटर इस डिजिटल भुगतान प्रणाली से पूरी तरह जुड़ चुके हैं।

    यात्रियों को लंबी लाइनों से छुटकारा और समय की बचत 

    क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा शुरू होने से यात्रियों को दो सबसे बड़ी राहत मिली है।

    कैश की समस्या खत्म : अब खुले पैसे, चिल्लर या नकद देने की जरूरत नहीं। सही-सही राशि का भुगतान तुरंत डिजिटल माध्यम से हो जाएगा।

    लंबी कतारों से मुक्ति : डिजिटल भुगतान से टिकट खरीद में लगने वाला समय कम हो गया है। अब यात्री लंबी कतारों में खड़े होने से बचेंगे और कम समय में टिकट प्राप्त कर सकेंगे।

    टिकट वितरण प्रणाली और भी सविधाजनक

    रेलवे का कहना है कि इस कदम से टिकट वितरण प्रणाली और भी सुविधाजनक बन गई है। यात्री अब पीओएस (POS) मशीन पर कार्ड स्वाइप करके, यूपीआइ के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके या यूपीआइ ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके सरलता से टिकट पा सकेंगे। मंडल रेल प्रशासन लगातार यात्रियों को मोबाइल द्वारा यूटीएस ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए भी जागरूक कर रहा है, ताकि डिजिटल इंडिया की इस मुहिम को और गति मिल सके। 

    क्या कहते हैं प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अघिकारी

    प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी, अमित कुमार सिंह ने बताया कि यह सुविधा यात्रियों के लिए एक नया आयाम है। प्रयागराज जंक्शन पर टिकट वितरण के लिए 11 अनारक्षित टिकट काउंटर, 2 करेंट टिकट काउंटर, 2 पूछताछ काउंटर (24x7) और 5 आरक्षित टिकट काउंटर (सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक) यात्रियों की सेवा में लगे हैं, और अब ये सभी डिजिटल भुगतान से लैस हैं।

    आप भी इस सुविधा का उठाएं लाभ 

    अगली बार जब आप प्रयागराज मंडल के किसी भी स्टेशन से ट्रेन का टिकट लें तो कैश ढूंढने के बजाय अपना मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और मिनटों में टिकट प्राप्त करके अपनी यात्रा शुरू कीजिए! यह सुविधा सही मायने में भारतीय रेलवे में एक 'एडवांस प्लान' और 'तकनीक' का बेहतरीन उदाहरण है।

