Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तबीयत बिगड़ी तो चिल्लाया युवक... मैंने जहर खा लिया है बचा लो, प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मौत

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    कौशांबी के उजिहिनी खालसा गांव में सूरज नामक एक युवक ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसने खुद चिल्लाकर लोगों को बताया। परिजन उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूरज ने जहर क्यों खाया, इसका कारण अज्ञात है, जिससे परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के उजिहिनी खालसा गांव के युवक ने जहर खाया था, इलाज के दौरान मौत हो गई। तीकात्मक फोटो

    संसू, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। संदीपनघाट क्षेत्र के उजिहिनी खालसा गांव निवासी एक युवक ने पिछले दिनों संदिग्ध हालत में जहर खा लिया था। कुछ देर बाद युवक की हालत बिगड़ी तो वह खुद ही चिल्लाने लगा कि मैंने जहर खा लिया बचो लो..।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आखिर क्यों युवक ने खा लिया जहर

    युवक की चीख-पुकार सुन पहुंचे स्वजन उसे इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरु अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान रविवार की शाम युवक की मौत हो गई। घटना से स्वजन में गमगीन माहौल है। स्वजन घटना के पीछे का कारण नहीं बता पा रहे हैं।

    उजिहिनी खालसा गांव का रहने वाला था सूरज

    उजिहिनी खालसा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय रामलाल मौर्या ने पांच दिन पहले किसी बात को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके कुछ देर बार बाद उसे उल्टियां होने लगी। सूरज कुमार की हालत बिगड़ी तो वह खुद ही चिल्लाकर बचा लेने की गुहार लगाने लगा।

    स्वजन पहले प्राइवेट अस्पताल ले गए थे

    युवक की चीख-पुकार सुन पहुंचे स्वजन उसे इलाज के लिए पहले प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में सूरज का इलाज करा रहे थे।

    पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

    रविवार की शाम इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। प्रयागराज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए स्वजन के सुपुर्द कर दिया है। घटना से स्वजन में कोहराम है। सूरज ने किस बात को लेकर जहर खाया? इसका जानकारी स्वजन नहीं दे पा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- मिट्टी से सने नन्हें हाथों का हुनर देख कौशांबी डीएम ने गाड़ी रुकवाई, अधिकारियों से बच्चियों को स्कूल में दाखिला कराने को कहा

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज की नामी टेंट लल्लूजी गोपालदास टेंट कंपनी के खिलाफ मुकदमा, आग से सेवानिवृत्त जज का मकान भी जला था