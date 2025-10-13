तबीयत बिगड़ी तो चिल्लाया युवक... मैंने जहर खा लिया है बचा लो, प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मौत

संसू, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। संदीपनघाट क्षेत्र के उजिहिनी खालसा गांव निवासी एक युवक ने पिछले दिनों संदिग्ध हालत में जहर खा लिया था। कुछ देर बाद युवक की हालत बिगड़ी तो वह खुद ही चिल्लाने लगा कि मैंने जहर खा लिया बचो लो..।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आखिर क्यों युवक ने खा लिया जहर युवक की चीख-पुकार सुन पहुंचे स्वजन उसे इलाज के लिए प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरु अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान रविवार की शाम युवक की मौत हो गई। घटना से स्वजन में गमगीन माहौल है। स्वजन घटना के पीछे का कारण नहीं बता पा रहे हैं।

उजिहिनी खालसा गांव का रहने वाला था सूरज उजिहिनी खालसा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय रामलाल मौर्या ने पांच दिन पहले किसी बात को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके कुछ देर बार बाद उसे उल्टियां होने लगी। सूरज कुमार की हालत बिगड़ी तो वह खुद ही चिल्लाकर बचा लेने की गुहार लगाने लगा।

स्वजन पहले प्राइवेट अस्पताल ले गए थे युवक की चीख-पुकार सुन पहुंचे स्वजन उसे इलाज के लिए पहले प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में सूरज का इलाज करा रहे थे।