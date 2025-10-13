Language
    प्रयागराज की नामी टेंट लल्लूजी गोपालदास टेंट कंपनी के खिलाफ मुकदमा, आग से सेवानिवृत्त जज का मकान भी जला था

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    प्रयागराज के कीडगंज में लल्लूजी गोपालदास एंड संस के गोदाम में आग लगने के मामले में सेवानिवृत्त जज अरुण प्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री का गोदाम होने से उनके घर को भी नुकसान पहुंचा, जिससे लाखों की क्षति हुई। कंपनी ने महाकुंभ में टेंट का बड़ा टेंडर लिया था।

    प्रयागराज के कीडगंज स्थित लल्लूजी गोपालदास एंड संस के गोदाम में आग लगने के मामले में केस दर्ज हुआ है। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की नई बस्ती कीडगंज में सात अक्टूबर की देर रात लल्लूजी गोपालदास एंड संस के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इसी मामले में गोदाम के बगल रहने वाले सेवानिवृत्त जज अरुण प्रकाश ने कीडगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    क्या है आरोप

    उनका आरोप है कि लल्लूजी गोपालदास एंड संस का रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री से भरा गोदाम बना हुआ है। इसमें टेंट, पर्दे, प्लास्टिक व सजावट की ज्वलनशील वस्तुएं भारी मात्रा में रखी गई थीं। उनका कहना है कि गोदाम के बगल ही उनका मकान है।

    सात अक्टूबर की रात लगी थी आग

    सात अक्टूबर की देर रात जब गोदाम में आग लगी तो उनका मकान भी चपेट में आ गया। पहली व दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा जल गया। इसमें लाखों की क्षति हुई है। बता दें कि महाकुंभ मेला के समय टेंट आदि व्यवस्था में लल्लूजी गोपालदास एंड संस ने बड़ा टेंडर हासिल करते हुए कार्य किया था।

