प्रयागराज की नामी टेंट लल्लूजी गोपालदास टेंट कंपनी के खिलाफ मुकदमा, आग से सेवानिवृत्त जज का मकान भी जला था

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की नई बस्ती कीडगंज में सात अक्टूबर की देर रात लल्लूजी गोपालदास एंड संस के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इसी मामले में गोदाम के बगल रहने वाले सेवानिवृत्त जज अरुण प्रकाश ने कीडगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है आरोप उनका आरोप है कि लल्लूजी गोपालदास एंड संस का रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री से भरा गोदाम बना हुआ है। इसमें टेंट, पर्दे, प्लास्टिक व सजावट की ज्वलनशील वस्तुएं भारी मात्रा में रखी गई थीं। उनका कहना है कि गोदाम के बगल ही उनका मकान है।