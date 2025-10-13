दीपावली पर घर जाना हुआ आसान, 18 से 28 अक्टूबर तक चलेंगी 124 रोडवेज की अतिरिक्त बसें, समय सारिणी जारी, देखें यहां

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली के महापर्व पर अपने घर लौटने वाले और विभिन्न शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए रोडवेज ने 18 से 28 अक्टूबर तक 124 अतिरिक्त बस फेरों का संचालन करने की घोषणा की है। यह विशेष बस सेवा प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही दिल्ली और अन्य सीमावर्ती राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा प्रदान करेगी।

दिल्ली से लेकर प्रमुख तीर्थ व औद्योगिक शहरों तक राह आसान रोडवेज की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, दीपावली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज डिपो ने विशेष तैयारी की है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों का कर्मस्थल है। वहां से प्रयागराज के लिए वर्तमान में संचालित 11 बसों के अलावा 10 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय राजधानी से आने-जाने वाले यात्रियों की राह आसान होगी।

उप्र के इन शहरों के लिए भी अतिरिक्त बस सुविधा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों के लिए भी बसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इन शहरों का विशेष महत्व है। लखनऊ और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई सेवाएं हैं, जहां विमान से आने वाले यात्री अक्सर स्थानीय यात्रा के लिए बस सेवाओं पर निर्भर करते हैं। रोडवेज ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इन प्रमुख शहरों से यात्रियों को अधिक संख्या में विशेष बसें उपलब्ध हों, जिससे स्थानीय यात्रियों की यात्रा भी सुगम हो सके।

इन मार्गों पर होगी अतिरिक्त बसों की भरमार यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न मार्गों पर चलाए जाने वाले अतिरिक्त फेरों की सूची इस प्रकार है: मार्ग का नाम अतिरिक्त बसें (फेरे)|



प्रयागराज-लखनऊ 34

प्रयागराज-अयोध्या 20

प्रयागराज-कानपुर 24

प्रयागराज-वाराणसी 24

प्रयागराज-जौनपुर-गोरखपुर 26

प्रयागराज-मीरजापुर 10

प्रयागराज-बांदा 10|

प्रयागराज-दिल्ली 10

कुल अतिरिक्त फेरे 124

प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर सर्वाधिक अतिरिक्त फेरे प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर सर्वाधिक 34 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, जबकि पवित्र नगरी अयोध्या के लिए 20, कानपुर और वाराणसी के लिए 24-24 तथा जौनपुर-गोरखपुर जैसे लंबे मार्ग के लिए 26 अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन अतिरिक्त फेरों का संचालन मुख्य रूप से 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा, जो दीपावली की छुट्टियों की अवधि है।

रोडवेज कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता यात्रियों को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए, रोडवेज ने अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि जो रोडवेज कर्मी 18 से 28 अक्टूबर तक के बीच अवकाश नहीं लेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन भत्ता (Incentive Allowance) प्रदान किया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि त्योहार के दौरान सड़कों पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ मौजूद रहे और बसों का संचालन सुचारु रूप से चलता रहे।

18-20 अक्टूबर तक 124 बसों का अतिरिक्त फेरा लगेगा रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए हमने 18 से 28 अक्टूबर तक विभिन्न प्रमुख मार्गों पर 124 अतिरिक्त फेरों का संचालन शुरू किया है, जिसमें दिल्ली के लिए भी 10 अतिरिक्त फेरे शामिल हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर इन निर्धारित बसों की संख्या को और बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी यात्री को आवागमन में कोई समस्या न हो।